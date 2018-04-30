البورصة تربح 31.9 مليار جنيه خلال أبريل وارتفاع جماعي بمؤشراتها

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أبريل الجاري، مكاسب بلغت 9ر31 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 006ر1 تريليون جنيه مقابل 1ر974 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 3ر3 %.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 84ر4 في المائة ليبلغ مستوى 18296 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 71ر0 في المائة ليبلغ مستوى 877 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 06ر3 في المائة ليبلغ مستوى2307 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الشهر الحالي انخفضت لتبلغ نحو 9ر40 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 226ر8 مليون ورقة منفذة على 683 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5ر47 مليار جنيه وكمية تداول 039ر9 مليون ورقة منفذة على 752 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

فيما يتعلق ببورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 6ر17 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 22 مليون ورقة منفذة على 3539 ألف عملية خلال الشهر.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذ على 37ر90 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63ر9 في المائة خلال الشهر.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 04ر64 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 45ر23 في المائة والعرب على 51ر12 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 797ر1 مليار جنيه خلال الشهر الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 41ر223 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 412ر11 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 49ر595 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 42ر43 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58ر56 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 52ر263 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الشهر الحالي نحو 93ر3 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 605ر3 مليون سند تقريبا.





