غدًا.. لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية تستقبل عماد سامى

تستقبل لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، غدًا الأربعاء، عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة.



ويناقش اللقاء التطورات الجديدة التى حلّت على منظومة الضرائب، والتعديلات الإلكترونية في النظام الجديد كتقديم الإقرارات، وهو ما يسمى بنظام الضريبة المميكن.



كما يناقش اللقاء أبرز التحديات التى تواجه الممولين، وآليات التغلب عليها بحسب النظام الجديد.