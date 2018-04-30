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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:18 م

الرياح تتسبب في سقوط 3 أبراج كهرباء بقنا (صور)

الرياح تتسبب في سقوط
قنا: اسلام البكري
dostor.org/2151277

تسببت حالة الطقس السيئة، اليوم الإثنين، وموجة العاصفة الترابية والرياح، التي ضربت محافظة قنا، في سقوط 3 أبراج من أبراج الكهرباء المغذية لمحافظة قنا، ويعكف المسؤولون في الكهرباء على إصلاح الأعطال مرة أخرى.

وقال مصدر داخل منطقة كهرباء قنا لـ«الدستور»، إن هناك سقوط لـ3 أبراج 66 كف والمغذية من شمال المحافظة وحتى محطة محولات قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب المحافظة، لافتا إلى أن المسؤولين بمنطقة الكهرباء يعكفون على إصلاح الأعطال مرة أخرى، والذي تسبب فيها سقوط الأبراج بسبب حالة الطقس السيئة والرياح الشديدة التي بلغت سرعتها في المحافظة بلغت 20 عقدة واتجاه الرياح تميل إلى شمالية غربية ـ الرؤية أفقية 500 متر.

وكانت ضربت محافظة قنا، منذ ظهر اليوم الإثنين، عاصفة ترابية شديدة، ورياح كبيرة، وأعلن محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، غلق طريقي قفط – القصير وغلق طريق قنا – سوهاج الصحراوي الغربي وتحويل مساره الي طريق مصر – أسوان الزراعي الغربي.

الرياح تتسبب في سقوط 3 أبراج كهرباء بقنا (صور)
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