البورصة: 11.4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب منذ 2018

أظهر التقرير الشهري للبورصة وصول صافي مشتريات الأجانب إلى 11.4 مليار جنيه منذ بداية العام مقابل 595.9 مليون جنيه للمستثمرين العرب.



وأشار تقرير صادر، مساء الإثنين، إلى أن وصول صافي مشتريات الأجانب خلال أبريل المنقضي إلى نحو 1.79 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات مقابل نحو 223.4 مليون جنيه للمستثمرين العرب.



وأكد التقرير ارتفاع رأس المال السوقي بنسبة 3%، متخطيًا حاجز الترليون جنيه فيما أكد أن إجمالي التداولات على السندات بلغت 3.9 مليون جنيه بعد التعامل على نحو 3.6 مليون سند.