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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:16 م

ميناء الإسكندرية يرفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة

ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2151274

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ نتيجة العاصفة الترابية، إذ تم تزويد مركز العمليات وإدارة الأزمة بعدد من المختصين من الميناء المدربين تدريبا جيدا على التعامل مع إدارة الأزمة، إضافة إلى طاقم عمل المركز، وذلك ليكون المركز جاهزًا على مدار الساعة لتلقي أي إشارة استغاثة من راديو الميناء أو من السفن والتعامل الفوري معها من خلال سيناريوهات تم وضعها مسبقا لمثل هذه الظروف.

وأضاف «الغندور»، أن مركز العمليات على اتصال دائم مع مركز عمليات كل من المحافظة ووزارة النقل وقطاع النقل البحري والجهات المعنية الأخرى، كما أكد استمرار العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي، مضيفا أنه عند ارتفاع الموج أو زيادة سرعة الرياح أو تأثر درجة الرؤية عن المعدلات الطبيعية سيتم اتخاذ قرار بغلق البوغاز للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، إن إدارتي الحركة والخدمات البحرية، ووحدات الإنقاذ والإطفاء، واللنشات والقاطرات البحرية جاهزة للتعامل الفوري مع أي استغاثة، ووجه عطية بتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن والشاحنات، وأثناء تفريغ وشحن البضائع وذلك لضمان سير العمل بشكل آمن.

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