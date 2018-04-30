العراق: تفكيك أخطر خلية لـ«داعش» بحوزتها أسلحة لاستهداف الانتخابات

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى بالعراق صادق الحسيني، عن تفكيك أخطر خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي قرب ب‍عقوبة، مشيرًا إلى أن الخلية كانت بحوزتها أسلحة لاستهداف الانتخابات القادمة.



وقال الحسيني، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الإثنين، إن "فريقًا أمنيًا من استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية نجح في الإطاحة بخلية التنظيم الإرهابي الأخطر قرب بعقوبة واعتقال ثلاثة من أفراده بعملية نوعية".



وأضاف الحسيني أن "الخلية كانت بحوزتها عشرات الأسلحة الخفيفة وهي مهيئة لاستهداف انتخابات مايو القادم"، مؤكدًا أن "العملية تمثل ضربة أخرى لداعش الإرهابي في ديالى".



يُشار إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق ستجرى، يوم 12 من شهر مايو القادم.