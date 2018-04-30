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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:11 م

استدعاء مسئول الأمن الصناعي وآخرين في حريق المتحف الكبير

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ندي حمدي
dostor.org/2151272

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، باستدعاء عدد من مسئولي المتحف المصري الكبير بعد تعرضه لحريق، أمس الأحد، ومن بين المسئولين المستدعين مسئول الأمن الصناعي وذلك لسماع أقوالهم حول اشتراطات الأمن الصناعي المفترض تواجدها بموقع أعمال الإنشاءات بالمتحف.

وقرر محمد خالد، مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، حجز عامل لحام وكهربائي 24 ساعة على ذمة التحريات، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق نشب بجزء من الواجهة الخلفية الخارجية للمتحف والتهمت النيران مساحة من السقالات الخشبية الخاصة بأعمال إنهاء الصيانة، وامتدت إلى "الفوم" العازل والذي ساهم في سرعة اشتعال النيران.

وأفادت تحريات مباحث الهرم الأولية بأن الحريق نشب على مساحة 40x30 مترا، ولم يمتد إلى داخل المتحف ولم يسفر عن أية خسائر أو إصابات بين العمال أو رجال الإطفاء، وأفادت التحريات الأولية بأن النيران اندلعت بسبب تطاير "شرر" من أحد صواريخ اللحام التي يستخدمها العمال امتد إلى "الفوم" العازل.

وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء عمليات المعاينة والفحص ورفع عينات من آثار الحريق وانتقل الخبراء إلى موقع الحريق لإجراء المعاينات اللازمة، وكلفت النيابة الخبراء بكتابة تقرير واف حول أسباب الحريق ونقطة بدايته ونهايته ومساحته والتلفيات التي تسبب بها، كما طلبت النيابة برئاسة محمد خالد، مدير نيابة الحوادث، تقريرا من الحماية المدنية حول الحريق وبداية انتشاره والفترة التي تم إخماد النيران فيها، وما إذا كانت هناك مواد مساعدة للاشتعال من عدمها.

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