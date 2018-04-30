الوادي الجديد تبدأ تشغيل الديوان العام بمحطة طاقة شمسية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء تشغيل محطة طاقة شمسية لإنارة مبنى الديوان العام في مدينة الخارجة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ونفذتها وزارة الإنتاج الحربي.



وأكد مسؤول الإعلام في مكتب محافظ الوادي الجديد علي ميصر، في بيان صحفي، بدء تشغيل المحطة لإنارة مبنى الديوان العام وبيع الفائض من إنتاج الكهرباء لقطاع الكهرباء بالمحافظة ضمن خطة بدأتها المحافظة لإنارة المصالح الحكومية بنظام الطاقة الشمسية.



وأوضح «علي»، أن المحافظ تفقد مراحل بدء تشغيل المحطة مساء اليوم، ووجه بضرورة النظافة والصيانة المستمرة، وعمل متابعة يومية من خلال جدول يحدد كمية الطاقة المناسبة مع درجة الحرارة، ومراجعة التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة المنفذة بشأن كمية الإنتاج المتفق عليها ومدى مطابقتها للعقد ونسبة النجاح، كما كلف المسؤولين بالديوان بتنفيذ حصر أسبوعي لتوضيح مدى الوفر بعد الاستهلاك وآليه استغلاله.