الإثنين.. القاهرة تستضيف قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات

واصل شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، متابعة استعدادات المحافظات للتعامل مع أحوال الطقس في ضوء ما تضمنته تقارير الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المحافظات، بحضور وزراء الإسكان، الري، التنمية المحلية، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، وذلك في زيارة أخرى اليوم لغرفة العمليات بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.



وأجرى رئيس مجلس الوزراء اتصالاته من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بعدد من المحافظين للاطمئنان على التجهيزات التي اتخذتها المحافظات للتعامل السريع حالة سقوط الأمطار.



وأكد المحافظون تفعيل غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة، ورفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وتمركز مجموعات الاستطلاع التي تعد جرس الإنذار للإبلاغ عن أية تطورات، كما استعرض المحافظون عددًا من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من جانبهم بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، من بينها الإغلاق المؤقت لعدد من الطرق الرئيسية تحسبًا لانعدام الرؤية بسبب الأتربة والأمطار، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، فضلًا عن وقف رحلات البالون بالأقصر، ووقف حركة الملاحة النهرية في أسوان والأقصر، وفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق.



من جانبه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من الجاهزية التامة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية خاصة في المحافظات التي سبق وأن تعرضت لبعض الأضرار في السنوات الماضية، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة مثل غلق الطرق والكباري، ولكن مع وضع خطط مرورية بديلة، كما وجه بضرورة توفير كافة المعدات والأجهزة والتأكد من فاعليتها، والحرص على تمركز فرق الطوارئ في مواقعها تأهبًا للتدخل السريع في حالة حدوث أية تداعيات.



وخلال الزيارة، عرض وزير الري تقريرًا حول أبرز تجمعات السحب والاحتمالات المتوقعة لسقوط الأمطار، كما عرض تقريرًا حول الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول والتي يتم تنفيذها من عام 2014 وحتى 2020 باستثمارات تبلغ نحو 9.3 مليار جنيه، حيث يشمل التنفيذ إقامة سدود وبحريات وخزانات أرضية وحواجز ترابية، فضلًا عن التأهيل لمخرات السيول، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ أعمال باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، كما أشار إلى أن أعمال الحماية أدت إلى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن السيول، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات.