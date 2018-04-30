طيران التحالف يستهدف دبابة لمليشيا الحوثي بالبيضاء

استهدف طيران التحالف العربي في اليمن، اليوم، دبابة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.



وقال مصدر بالمقاومة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن طيران التحالف استهدف بغارة جوية دبابة تابعة للمليشيا الانقلابية كانت تتمركز في عقبة الماذن التابعة لمديرية مكيراس بالقرب من منطقة عوين مديرية الصومعة بالبيضاء.



وأشار المصدر اليمني إلى أن قوات الأمن الخاصة، ألقت القبض على مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية كانت في منزل بالقرب من سوق قانية بين محافظتي البيضاء ومارب، لافتًا إلى أن عنصرين من المليشيا كانا يقومان بعملية تجسس في منطقة قانية.

