طبيب نفسى: شهر رمضان يقضى على «ضغوط الامتحانات»

قال الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن شهر رمضان بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، فرصة ذهبية، وذلك بسبب انتشار أفكار التسامح، والشعور بأداء الوجبات تجاه الله.



وأوضح مدني، أنه لا يوجد مرض نفسي اسمه «اكتئاب الامتحانات»، ولكن يسمى بـ«ضغوط الامتحانات»، مؤكدا أن شهر رمضان ليس عائقًا بالنسبة للطلبة الممتحنين، وإنما هو يزيد من تحسن الذاكرة بشكل كبير، لافتا إلى أن الصيام لا يؤثر على الحالة النفسية للطالب.



وأكد مدني، أن روحانيات شهر الصوم، لها تأثير إيجابي أثناء المذاكرة، وعند الامتحانات، حيث أداء الفرائض كالصيام والصلاة وقراءة القرآن، يزيد من تحسن الحالة النفسية للطلاب.



يذكر أنه بعض امتحانات الطلاب ستكون فى رمضان، حيث ينطلق «ماراثون» الثانوية العامة، في الشهر الكريم.