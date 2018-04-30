الحكم بدستورية اتفاق ترسيم الحدود بين كوسوفو والجبل الأسود

قضت المحكمة الدستورية في كوسوفو، اليوم، بدستورية اتفاق ترسيم الحدود مع الجبل الأسود الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم ردا على طلب من مشرعين معارضين بإبطال التصويت الذي جري داخل البرلمان على اتفاق ترسيم الحدود في مارس الماضي، نظرا لمخالفته لدستور البلاد.



وكان مشرعو المعارضة في كوسوفو، استخدموا الغازات المسيلة للدموع داخل البرلمان لمنع التصويت على هذا الاتفاق، ومع ذلك حظي بموافقة ثلثي الأعضاء البرلمان.



يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وضع مسألة الموافقة على هذا الاتفاق كشرط مسبق للسماح لمواطني كوسوفو بالسفر بحرية فى إطار اتفاقية "شنجن".



وكانت دولة الجبل الأسود قد وافقت في وقت سابق على اتفاق ترسيم الحدود مع كوسوفو.