6 نصائح للتعامل مع طفلك «ذوى الاحتياجات الخاصة»

يعتبر التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من الأمور الصعبة للأم، فإذا كنت تعانين من سوء التصرف مع طفلك «المتأخر عقليا»، فإليكى 6 طرق لكيفية التعامل معه، حسبما نقل موقع «blackdoctor».



- ادخال روح الفكاهة والمرح بالبيت، فالمرح قادر على توطيد العلاقة بينه وبين أفراد المنزل.



- استمعى إليه جيدًا، بالإضافة إلى توفير الدعم المعنوي له.



- اسئليه عن أمور خاصة بالبيت، مع إعطاء الوقت الكافى للإجابة، مما يجعله ذلك أكثر اجتماعيًا.



- اعرفى عن مرضه بشكل كبير، وذلك لتجنب الوقوع بالصدام معه فى الأمور الخاصة به.



- بالضحك واللعب يمكنك قلع فقرة الاكتئاب منه، وإحساسه الدائم عن اختلافه عن بقية الأطفال.



- العناق الدائم له.. لإحساسه بأنه شخص طبيعى.