حسن على.. أقدم صرّاف فى مصر: أنا أول واحد صنع فانوس من الرخام



يجلس أمام دكانه بمنطقة الدرب الأحمر، منهمكًا فى إشعال الحطب، يحاول أن يتكيف مع التغير المفاجئ الذى أصاب الطقس، ملامحه تنم عن رحلة كفاح طويلة بدأها منذ نعومة أظافره، لكنها كانت سببًا ‏فى أن يجنى ثروة كبيرة وفرت لأبنائه حياة آمنة.‏

بدأ «حسن محمد على» حياته المهنية «جزمجى حريمى»، ثم اتجه إلى الخارج طامحًا فى أن يجد طريقًا آخر يضاعف مكاسبه، يقول: «سافرت ٢٠ عامًا بالخارج، بدأ عملى بموقف بسيط، عندما طلب ‏منى أحد زملائى توصيل جزء من راتبه إلى أهله فى مصر، ثم أحضر أصدقاءه لأقوم لهم بنفس المهمة، هنا جاءت لى فكرة عملى كصرّاف».‏

يؤكد الرجل السبعينى أنه كان يجنى ٤ آلاف جنيه فى الفترة التى عمل بها عام ١٩٧٦: «بدأت جمع رواتب المصريين فى الخارج لأرسلها إلى أسرهم فى مصر، وسافرت إلى سوريا ولبنان والسعودية ‏والمغرب، وجنيت ثروة كبيرة وقمت بشراء ٣ منازل، حتى فتحت مكاتب الصرافة وتوقف عملى».‏

اتجه «حسن» إلى العمل فى الرخام بعد ذلك: «اتجهت إلى صناعة الفوانيس من الرخام، ومثلما كنت أول صرّاف أصبحت أول رجل يصنع الفانوس من الرخام».‏

عن حياته الأسرية، يقول: «لدى ٤ صبيان وبنتان كلهم متزوجون، أعيش بمفردى بمعاش ٧٢٠ جنيهًا، وإيجار الثلاثة عقارات، وقمت بصناعة فوانيس لفيلل وفنادق، وحظيت بشهرة واسعة فى مجال ‏الرخام».‏

