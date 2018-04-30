نور إبراهيم.. ديليفري «الفساتين الماركة»:‏ اشترى بنص التمن

لا شىء يجذب عيون الفتيات أكثر من الملابس الجديدة، فلا يرهقهن البحث عنها فى كل مكان، ولا تؤلمهن أقدامهن عندما يخرجن للتسوق، ولا تنقطع أنفاسهن من محاولة اللحاق بمواكب الموضة ‏العالمية.‏

الشغف الذى وضعه الله فى قلوبهن، وهذا الولع بالملابس الجديدة، أصبح يكلف الكثير من المال، نظرا لارتفاع الأسعار بسرعة جنونية، لا يمكن الركض خلفها، وهنا ظهرت من تنقذهن، وتقدم ‏لهن الموضة وآخر صيحاتها بضغطة زر واحدة، وبأقل التكاليف الممكنة.‏

‏«نور إبراهيم»، فتاة فى الثالثة والعشرين من عمرها، تراها فى كل المتاجر المشهورة للملابس النسائية، لكنها لا تشترى، بل تتفحص بأعين الفتيات ما حل جديدًا فى هذا الموسم، وما آلت إليه ‏الأسعار، ثم تخرج لتبحث عن كل ما أعجبها فى أماكن أخرى، بعدما قررت الحصول على قطعها المفضلة بطريقتها الخاصة.‏

‏«نور» خصصت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» ترشد عن طريقها الفتيات إلى الطريقة المثلى للحصول على الموضة بأقل الأسعار. تقول: «فكرتى باختصار هى إنى بانزل ‏أشوف محلات اللبس، وباركز أكتر على الماركات المعروفة، وأشوف الأسعار، وإيه الحاجات اللى ممكن تعجب البنات وسعرها غالى، بانزل أشوفها فى محلات تانية، بالاقيها هى هى، بس بسعر ‏أقل».‏

تضيف: «لو مالقيتهاش باروح أشوف القماش اللى نازل، وبيكون موجود هناك نفس الألوان، وباقول للبنات عليها، وهما يروحوا يختاروا ويفصلوا التصميم اللى يعجبهم». توفر «نور» للفتيات ما لا ‏يقل عن ١٠٠ جنيه فى القطعة الواحدة: «أقل فرق بيبقى ١٠٠ جنيه، البلوزات الصيفى اللى نازلة لقيتها فى المحلات بـ ٣٠٠ جنيه، لكن ممكن نجيب متر القماش بتاعها بـ ٤٠ جنيه، والبلوزة بتاخد ‏متر ونص، يعنى ٦٠ جنيه، وهانقول تفصيل ٦٠ أو ٦٥ يبقى كده المجموع الكلى ١٢٠ أو ١٢٥ جنيه».‏

ورثت «نور» الشغف بالملابس من والدتها: «باحب اللبس والموضة، ومهتمة بيه من وأنا صغيرة، وماما كانت دايما بتعلمنى، وبتختار لى التصميمات الجديدة، ولقيت نفسى زيها لما كبرت، ‏واشتغلت سنتين صحفية فى المجال ده، وكنت باكتب عن تنسيق الألوان والأماكن اللى ممكن نشترى منها الأقمشة بسعر رخيص».‏

وعن خططها المستقبلية وتطوير مشروعها تقول: «تجربتى الشخصية واهتمامى باللبس والتفصيل، واستعانة أصدقائى بيا فى موضوع تنسيق الألوان، خلانى أفكر أفيد كل البنات، وباعمل كده من ‏غير مقابل مادى، وعمرى ما هافكر أحول فكرتى لمشروع أستفيد منه ماديًا، وكل اللى هاعمله إنى هاتعلم التفصيل، وهاعمل فيديوهات تعلم البنات طريقة الخياطة».‏

لا تلتفت «نور» لآراء المتعجبين من عدم استفادتها المادية، جراء قيامها بإرشاد الفتيات لكل ما هو جديد، بل تقول: «البنات اللى بيجربوا النصايح بتاعتى بيبقوا مبسوطين جدا، وبيبعتوا يقولوا لى إنهم ‏كانوا محتاجين كده من زمان، إنهم يختاروا الموديلات اللى عايزينها، وإن أغلب الحاجات اللى بيفصلوها بتبقى من الموديلات اللى بانزل لهم أفكار ليها، ودى أكتر حاجة بتسعدنى، بعيدًا عن الفلوس ‏والاستفادة المادية من المساعدة».‏



