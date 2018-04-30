القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 09:49 م

مارتينا سمير.. مصممة أنتيكات: إوعى ترمى القديم.. تعالى وإحنا نقولك

مارتينا سمير
مارتينا سمير
فاطمة مرزوق _ سوزان يونس
dostor.org/2151241


بوجه بشوش، لا تفارقه الابتسامة، قطعت على نفسها عهدًا، أن تُدخل السعادة فى قلب الفتيات، وفرت لهن فرص عمل يدوية بسيطة، وساعدت هؤلاء، اللاتى يردن تصميم هداياهن الخاصة، بدلًا ‏من شرائها فى ظل غلاء الأسعار.‏
إنها مارتينا سمير، التى تبلغ من العمر ٢٨ عامًا، وتعمل فى مجال التطوير العقارى، بدأ شغفها بالأعمال اليديوية فى سن مبكرة، فاعتادت حال مشاهدتها لوحة فنية تنال إعجباها أن تعكف على ‏تنفيذها فى البيت، بأدوات متوافرة لديها.‏
فى البداية كان الأمر شاقًا، إلا أنه كان ممتعًا، فقررت التوسع وتدريب غيرها من الفتيات على هذه الأعمال اليدوية البسيطة.‏
أسست «جروب» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وانضم إليه ٥ آلاف عضو، وعليه بدأت مارتينا تسويق منتجاتها اليدوية، ولكن بشكل مختلف، فهى لا تهدف إلى الربح، وإنما تدرب ‏الفتيات حتى يتمكن من تأسيس مشروعهن الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهن، وعلى مدار ٣ سنوات، دربت مارتينا الفتيات، وتخرج على يديها عدد كبير ممن بدأن مشروعات خاصة ‏بهن.‏
لم يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما ساعدت من يردن تغيير نمطية الألوان فى بيوتهن، وإضفاء نوع من الحيوية عليها، وتبديل أوراق الحائط باهظة الثمن بأخرى من صنع أيديهن، وبأدوات بسيطة ‏غير مكلفة، تغير شكل المنزل تمامًا، ما أدخل السعادة على قلب أصحابه، وقلبها هى الأخرى، لأنها كانت سببًا مباشرًا فى هذا التغيير.‏
تقول مارتينا، إنها لا تهدف إلى الربح أبدًا، ولم تتقاضَ أموالًا عن النصائح والخبرات التى تنقلها إلى المشاركات، هى فقط تسعد عندما ترى من حولها سعيدًا، وتقدم لهن طريقة تحويل الأشياء غير ‏المفيدة إلى «أنتيكات» جميلة، عن طريق مقاطع فيديو تبثها على الحساب الخاص بها، والجروب الذى أنشأته خصيصًا لهذا الغرض.‏
كما أنها تصمم أوراق حائط وإطارات للصور وميداليات لكل من يريد، دون مقابل، هى فقط تحصل على ثمن الخامات المستخدمة، أو أن يأتى بها الشخص وتنفذ له ما يريد، فهى تعتبر عملها ‏رسالة للجمال والسعادة، وإعلاء لمبدأ مساعدة الغير.‏

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