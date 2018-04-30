أول تعليق من حسام البدري على الخروج من كأس مصر

اتهم حسام البدري، المديرالفني للفريق الأول للنادي الأهلي، حكم لقاء الليلة بالتسبب في الهزيمة أمام الأسيوطي بهدف نظيف في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وقال البدري، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، إن أخطاء الحكم كانت سببا فى الخروج من البطولة، موضحًا أن لجنة الحكام تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بقضاة الملاعب، لكن بعض الأخطاء والهفوات تساهم فى ضياع هذا المجهود.