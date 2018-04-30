أوكرانيا تتسلم صواريخ جافلين الأمريكية لتعزيز قدراتها الدفاعية

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم، إن بلاده تسلمت أول صواريخ أمريكية من طراز "جافلين" ووحدات للإطلاق معها.

ونقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية عن بوروشينكو تأكيده على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصول السلاح الذي طال انتظاره إلى الجيش الأوكراني.

وفي مارس الماضي، وافقت الخارجية الأمريكية على بيع أنظمة صواريخ جافلين إلى الجانب الأوكراني بقيمة تقدر بنحو 47 مليون دولار، حيث تعتقد واشنطن وكييف أن هذه الأنظمة ستساعد الأخيرة على تعزيز قدراتها الدفاعية.

وكان بوروشينكو قال مؤخرا إن تنامي قوة وقدرة الجيش الأوكراني هي حجة قوية تصب في صالح نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلا: "إننا نطرق أبواب الناتو وأيدينا ليست خاوية".

وأضاف أن الجيش الأوكراني أصبح واحدًا من أقوى 10 جيوش في أوروبا، بعد أن حل في المركز الثامن في قائمة الجيوش الأكثر فعالية في أوروبا، وفقا لتصنيف "جلوبال فاير باور" الدولي.