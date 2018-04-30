ترامب وماكرون يناقشان أزمتي سوريا وإيران

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بشأن سوريا وإيران، لبحث مستقبل الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم عام 2015 للحد من قدرات إيران النووية.

وتحدث الزعيمان في نفس اليوم الذي ضغط فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل التخلص من الاتفاق النووي مع إيران، في حين قال ترامب في مؤتمر صحفي إنه سيقرر في 12 مايو أو قبل ذلك ما إذا كان سينسحب من الاتفاق.

