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الإثنين 30/أبريل/2018 - 09:42 م

محمد حمدي.. الصعيدى الذى أدخل «التريكينج» مصر: الأمريكان مش أحسن ‏مننا

محمد حمدي.. الصعيدى
فاطمة مرزوق _ سوزان يونس
dostor.org/2151228


البداية كانت بفيديو على «يوتيوب» لمجموعة من اللاعبين فى أمريكا، يمارسون رياضة الـ«تريكينج»، أحبها رغم صعوبتها، فقرر أن يُدخلها مصر من بوابة الصعيد.‏
فى عام ٢٠٠٥ كانت بداية رحلة الكابتن محمد حمدى، الذى يعيش بمركز «جرجا» بمحافظة سوهاج، فى البحث عن معلومات بشأن الـ«تريكينج»، فاهتدى إلى مراجع أجنبية.‏
يقول: «بدأت أتمرن على حركات بسيطة، كنت أشاهد الفيديوهات سلو موشن كى أتقن الحركات، ثم أقلدها على النجيلة أو الأسفلت».‏
تعرض الشاب العشرينى لإصابات عديدة، لكنه صمم على الاستمرار: «أول حركة جربتها كانت فلاش كيك وتُعنى الشقلبة، وقتها أصبت بتمزق فى الأربطة».‏
مارس «محمد» «الكونغ فو» و«التايكوندو» فى وقت سابق، ويقول: إن الـ«تريكينج» تجمع إلى جانب هاتين الرياضتين «الجمباز، الكابوريرا، والبريك دانس».‏
تنقسم اللعبة إلى جزءين «قتالى» و«استعراضى»، لكن عدم توافر صالات تدريب هى الصعوبة الكبرى التى واجهت الشاب الصعيدى، قبل أن يجد بدائل لها: «التريكينج بتتلعب على أرض مطاطة ‏ومتوفرة فقط فى صالات الجمباز، ولم أجد بديلًا إلا النجيلة، لأنها أكثر أمانًا، لذا كنت أذهب إلى استاد سوهاج».‏
نشر «محمد» - وهو حاصل على بكالوريوس «نظم معلومات»- الرياضة فى الصعيد بعدما تدرب عليها ٤ سنوات، ثم التقى مجموعة شباب وقفوا إلى جواره حتى كوّن فريقًا أطلق عليه «وولفز تيم» ‏يتألف من ١٥ لاعبًا.‏
بدأ «محمد» وفريقه يحظى بشهرة واسعة بعد انتشار الفيديوهات الخاصة به على «يوتيوب». «ركلة القمر» من أبرز الحركات البدائية للرياضة وتعنى ضربة بالقدم تجاه القمر، أما «تريبل» وهى ‏‏«الشقلبة» فمن أصعب الحركات التى لا يزال الفريق يواجه صعوبة فى تنفيذها.‏
بعد سنوات من التدريب على اللعبة وممارستها، بات «محمد» على تواصل مع محبيها فى أكثر من مكان: «تعرفت على لاعبين تريكينج من كل أنحاء العالم، وعرفت من خلالهم الكثير عنها، فهى قديمة ‏لكن بالنسبة لمصر جديدة وغير معروفة».‏
شارك الشاب السوهاجى فى خمس بطولات «تريكينج» فى مصر، أولاها عام ٢٠١٥ فى نادى «سموحة» بالإسكندرية فى إحدى صالات «الجمباز»، والثانية فى «الفسطاط»، مشيرًا إلى أن البطولات ‏تجرى بمجهودهم الذاتى وتتألف من حكام ولاعبين، وهناك ميداليات وأموال يحصل عليها الفائزون، لكنه استدرك بأسى: «حرمنا من المشاركة فى إحدى البطولات العربية لعدم وجود اتحاد خاص بـاللعبة فى ‏مصر». وفى الإسكندرية، تولى سامر مراد، وهو ضابط شرطة وصديق لمحمد حمدى، مهمة نشرها فى المحافظة. بدأ «مراد» مشواره مع الرياضة عام ٢٠٠٨، فهو لاعب كاراتيه وفنون الدفاع عن ‏النفس، وتواصل مع لاعبين بمحافظات أخرى وبدأ يدربهم، وحاليا يتولى قيادة «وولفز تيم» بعد «حمدى»‏

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