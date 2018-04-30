محمد حمدي.. الصعيدى الذى أدخل «التريكينج» مصر: الأمريكان مش أحسن مننا
البداية كانت بفيديو على «يوتيوب» لمجموعة من اللاعبين فى أمريكا، يمارسون رياضة الـ«تريكينج»، أحبها رغم صعوبتها، فقرر أن يُدخلها مصر من بوابة الصعيد.
فى عام ٢٠٠٥ كانت بداية رحلة الكابتن محمد حمدى، الذى يعيش بمركز «جرجا» بمحافظة سوهاج، فى البحث عن معلومات بشأن الـ«تريكينج»، فاهتدى إلى مراجع أجنبية.
يقول: «بدأت أتمرن على حركات بسيطة، كنت أشاهد الفيديوهات سلو موشن كى أتقن الحركات، ثم أقلدها على النجيلة أو الأسفلت».
تعرض الشاب العشرينى لإصابات عديدة، لكنه صمم على الاستمرار: «أول حركة جربتها كانت فلاش كيك وتُعنى الشقلبة، وقتها أصبت بتمزق فى الأربطة».
مارس «محمد» «الكونغ فو» و«التايكوندو» فى وقت سابق، ويقول: إن الـ«تريكينج» تجمع إلى جانب هاتين الرياضتين «الجمباز، الكابوريرا، والبريك دانس».
تنقسم اللعبة إلى جزءين «قتالى» و«استعراضى»، لكن عدم توافر صالات تدريب هى الصعوبة الكبرى التى واجهت الشاب الصعيدى، قبل أن يجد بدائل لها: «التريكينج بتتلعب على أرض مطاطة ومتوفرة فقط فى صالات الجمباز، ولم أجد بديلًا إلا النجيلة، لأنها أكثر أمانًا، لذا كنت أذهب إلى استاد سوهاج».
نشر «محمد» - وهو حاصل على بكالوريوس «نظم معلومات»- الرياضة فى الصعيد بعدما تدرب عليها ٤ سنوات، ثم التقى مجموعة شباب وقفوا إلى جواره حتى كوّن فريقًا أطلق عليه «وولفز تيم» يتألف من ١٥ لاعبًا.
بدأ «محمد» وفريقه يحظى بشهرة واسعة بعد انتشار الفيديوهات الخاصة به على «يوتيوب». «ركلة القمر» من أبرز الحركات البدائية للرياضة وتعنى ضربة بالقدم تجاه القمر، أما «تريبل» وهى «الشقلبة» فمن أصعب الحركات التى لا يزال الفريق يواجه صعوبة فى تنفيذها.
بعد سنوات من التدريب على اللعبة وممارستها، بات «محمد» على تواصل مع محبيها فى أكثر من مكان: «تعرفت على لاعبين تريكينج من كل أنحاء العالم، وعرفت من خلالهم الكثير عنها، فهى قديمة لكن بالنسبة لمصر جديدة وغير معروفة».
شارك الشاب السوهاجى فى خمس بطولات «تريكينج» فى مصر، أولاها عام ٢٠١٥ فى نادى «سموحة» بالإسكندرية فى إحدى صالات «الجمباز»، والثانية فى «الفسطاط»، مشيرًا إلى أن البطولات تجرى بمجهودهم الذاتى وتتألف من حكام ولاعبين، وهناك ميداليات وأموال يحصل عليها الفائزون، لكنه استدرك بأسى: «حرمنا من المشاركة فى إحدى البطولات العربية لعدم وجود اتحاد خاص بـاللعبة فى مصر». وفى الإسكندرية، تولى سامر مراد، وهو ضابط شرطة وصديق لمحمد حمدى، مهمة نشرها فى المحافظة. بدأ «مراد» مشواره مع الرياضة عام ٢٠٠٨، فهو لاعب كاراتيه وفنون الدفاع عن النفس، وتواصل مع لاعبين بمحافظات أخرى وبدأ يدربهم، وحاليا يتولى قيادة «وولفز تيم» بعد «حمدى»