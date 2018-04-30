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الإثنين 30/أبريل/2018 - 09:41 م

خليفة: خروجنا من القائمة السوداء يحسّن وضع مصر دوليًا

شعبان خليفة
شعبان خليفة
دعاء جابر
dostor.org/2151227

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن خروج مصر من القائمة القصيرة لمنظمة العمل الدولية، جاء نتيجة جهد كبير بذلته الدولة ممثلة في وزارتي (القوى العاملة - والخارجية)، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة بالنواب بذلت جهدًا كبيرًا للخروج بتشريعات عمالية تهتم بمصلحة العمال، وكان نتاجها خروج قانون 213 لسنة 2017 قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم، واللائحة التنفيذية المكملة له.

وأوضح خليفة، لـ"الدستور"، أن خروج القانون جاء بعد إجراء حوار مجتمعي حوله، واتاحة الفرصة لمشاركة أطراف العمل من ممثلي النقابات (عام - ومستقل)، وممثلي أصحاب الأعمال، وممثلي الوزارات المعنية، وممثلي منظمة العمل الدولية بمصر، ولجنة المعايير الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ساهم في الخروج بقانون يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة المادة (4) من اللائحة التنفيذية، التي منحت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية الأدنى في التنظيم (اللجنة النقابية)، وأن يكون لها حق الدفاع عن عمالها، وحق التقاضي والمفاوضة الجماعية، ومنحتها حق الانسحاب والانضمام للتنظيم النقابي الأعلى (النقابة العامة - الاتحاد العام)، وهو ما أقنع منظمة العمل الدولية بالقانون.

ويرى خليفة أن هناك آثار إيجابية لهذا القرار، حيث سيؤدي لتحسين وضع مصر في المجتمع الدولي، وظهورها بمظهر مشرف بعدم انتهاكها لحقوق العمال والحفاظ على مكتسبات العمال وحقوقهم، والحفاظ على وجودها في برنامج العمل اللائق (بيتر ورك)، والذي تشارك به 32 شركة مصرية، ويعمل بها أكثر من 85 ألف عامل، باستثمارات 150 مليون دولار، مما سيساعد في إنعاش الاقتصاد المصري، ويحد من مشكلة البطالة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن عن تلقيه خطابًا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية مرفقا به القائمة الأولية التي ستناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، والتي أكدت أن مصر ليست مدرجة على القائمة القصيرة، والتي يطلق عليها مصطلح «القائمة السوداء» للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.

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