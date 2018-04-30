محمد كوبرا.. صديق الحيوانات والزواحف: بكلم الصقور بعنيَّا



عمره مصنف فى خانة العشرين، إلا أنه خاض مع الحياة معارك عديدة منحته عمرًا فوق عمره المدون فى بطاقته الشخصية. تعرف على ثقافات بلاد مختلفة وهو فى مكانه، من خلال الحيوانات التى ‏جاءت إليه من هناك.. إنه «محمد كوبرا».‏

محمد ناصر - أو «محمد كوبرا» كما يطلق عليه أصحابه- معروف بحبه للحيوانات، ويرى أن لقب «كوبرا» يعبر عن شخصيته. البداية كانت فى سن التاسعة عندما شاهد ثعبانًا صغيرًا فى أحد الطرق ‏المؤدية إلى منزله، حيث هرول الناس من الخوف وبقى الطفل الصغير يتساءل: لماذا يهرب الكبار من هذا المخلوق الصغير؟.. وعندما ردوا «إنه سام»، لم تكن الإجابة مقنعة بالنسبة له. فكر أنه لا بد من ‏التعرف عليه عن قرب، ومن هنا بدأ حبه للزواحف أولًا، ومنه إلى جميع الحيوانات البرية أو حتى المفترسة والغريبة منها.‏

صاحب العشرين عامًا قضى نصف عمره بين دروب الزواحف المختلفة وبيوتها، سافر إلى بلاد كثيرة من أجل الحصول على أنواع نادرة من الحيوانات، يستوردها من موطنها الأصلى ويجعلها تستوطن ‏مصر فى منطقة سكنه، فى غرف خصصها لها، فهذه واحدة للزواحف وأخرى للطيور وثالثة للحيوانات الضخمة مثل التماسيح.‏

لديه قدرات خاصة فى التعامل مع الحيوانات حتى وإن كانت مفترسة، يستطيع بمنتهى البساطة أن يروضها، فعندما تمر فى أحد شوارع وسط القاهرة تجده يسير بين الجميع حاملًا فوق يده صقرًا لا ‏يهابه، يصوب إلى الطائر نظرات حادة كتلك التى يطلقها من عينيه، يفهمان بعضهما البعض. لم يكن «كاكار» هو صقره الأول، وإنما سبقه واحد من نوع آخر انتهت حياته بالموت، نظرًا لاختلاف طقس ‏القاهرة عن البيئة التى جاء منها.‏

يقول «كوبرا» إنه تعلم من الحيوانات العديد من الخصال الحسنة التى لا يمكن أن يتعلمها الإنسان من الدراسة أو الحياة، أهمها أن يتعامل مع البشر بالطريقة التى تناسب كل شخص على حدة.. أصبح ‏ينظر فى عين الأشخاص ويعرف ما يمكن أن يضمرونه بداخلهم، أما عن الحب والإخلاص والصبر والوفاء فهذه أكبر الدروس المستفادة.‏

كانت آخر المشاهد التى رأتها عين «محمد» وتعبر عن حبه للحيوانات، عندما توفى صقره الأول، دخل فى نوبة اكتئاب لم يُخرجه منها إلا الصقر الجديد الذى سافر من أجل شرائه، وجاء به إلى مصر ‏ومنها إلى بلاد مختلفة يقدم فيها عروضًا، يكون بطليها «كوبرا وكاكارا».‏

