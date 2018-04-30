إزالة 19 حالة تعدٍ على ترعة الحاوي بشمال سيناء

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالسيد البدوي

شهد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، نائبا عن رئيس الجمهورية، احتفال محافظة الغربية، ومديرية الأوقاف، بليلة النصف من شهر شعبان المبارك، والذي أقيم بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا. بدأ الحفل بتلاوة ...