الإثنين 30/أبريل/2018 - 09:39 م
إزالة 19 حالة تعدٍ على ترعة الحاوي بشمال سيناء
وائل القمحاوى
dostor.org/2151223
أزال قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء 19 حالة تعد لفتحات مخالفة تمنع وصول كميات المياه المتاحة واستغلالها بأقصى صورة ممكنة وضمان وصولها لمستحقيها في بداية موسم أقصى الاحتياجات المائية لرى الأراضى الزراعية.
وقال المهندس هاني عمر دعبس، رئيس القطاع، إن الإدارة نفذت 19 قرار إزالة لفتحات ري مخالفة علي ترعة الشهيد مصطفي الحاوي والجسر المشترك لمصرف الفيروز، بمنطقة جنوب القنطرة شرق في حضور أمني مكثف للقوات الشرطية من قسم القنطرة شرق والمسطحات المائية.
وقال المهندس هاني عمر دعبس، رئيس القطاع، إن الإدارة نفذت 19 قرار إزالة لفتحات ري مخالفة علي ترعة الشهيد مصطفي الحاوي والجسر المشترك لمصرف الفيروز، بمنطقة جنوب القنطرة شرق في حضور أمني مكثف للقوات الشرطية من قسم القنطرة شرق والمسطحات المائية.