انطلاق قافلة الإصحاح البيئي بمدينة رأس سدر (صور)

انطلقت اليوم الإثنين، برأس مسلة في مدينة رأس سدر، قافلة الإصحاح البيئي في جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عاطف محمد أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس، بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع إدارة رأس سدر الصحية؛ لتوقيع الكشف الطبي على مواطني جنوب سيناء وتقديم النصائح الإرشادية للمزراعين.



وكشفت القافلة على العديد من الحالات اليوم بالوحدة الصحية بقرية رأس مسلة تحتوي على تخصصات «طب بيطري وإرشاد زراعي صيدلة- تمريض- تثقيف صحي- وأسنان -باطنة- عظام - جلدية- مسالك - طب أسرة - جراحة- نساء- أنف وأذن -رمد»، مع صرف العلاج بالمجان.

