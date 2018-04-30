60 ألف شرطي يؤمنون الانتخابات البلدية التونسية

أكد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، استعداد الشرطة لتأمين الانتخابات البلدية المقررة في السادس من مايو بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

وقال براهم، في تصريحات على هامش حضوره مساء اليوم حفل تخرج ضباط الحرس الوطني للسنة الدراسية 2017/2018، إنه سيؤمن العملية الانتخابية ستون ألفا من قوات الأمن والجنود، لضمان سير عملية الاقتراع للانتخابات البلدية في أجواء آمنة ومستقرة.

