مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز والبترول ‏بالبحرين الأحمر والمتوسط

اتفاقية مرتقبة مع قبرص لمد خط أنابيب من حقل أفروديت.. والوصول إلى ذروة إنتاج «ظهر» ‏أوائل 2019‏





قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لطرح مزايدة عالمية ‏للبحث عن البترول والغاز فى منطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى، عقب انتهاء المسح السيزمى الجارى تنفيذه بالمنطقة.‏

وذكر «الملا» خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق تحت عنوان «مصر كمركز محورى للطاقة» أن طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف فى ‏البحر المتوسط والبحر الأحمر، يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة للتوسع فى الأنشطة الاستكشافية فى المناطق البكر التى تتمتع باحتمالات بترولية وغازية واعدة.‏

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، يصل إلى نحو ١٠ مليارات دولار، ما يعكس التأثير ‏الإيجابى للاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية، التى باتت محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين، فى ضوء النجاحات التى تحققت مؤخرًا.‏

وكشف «الملا» عن الإجراءات الحالية التى تمضى فيها الوزارة، لتنفيذ مشروع مصر القومى، للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، فى ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات، ‏خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز، الجارى رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلية واحتياجات الأسواق الرئيسية فى الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمى ‏لتجارة وتداول الغاز والبترول. وأضاف «الملا» أن العمل يمضى بالتوازى على ٣ محاور رئيسية لتحقيق هذا المشروع القومى الطموح، مشيرًا إلى أنه على الصعيد المحلى تم إصدار قانون الغاز الجديد، ‏وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، فى إطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة وتشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات.‏

وأشار إلى أنه يجرى العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، الذى يعد على رأس أولويات مشروع التطوير والتحديث. وأضاف ‏أنه على المستوى السياسى يجرى اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة فى مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين التى تم تتويجها مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى للشراكة ‏الاستراتيجية فى مجال الطاقة، التى تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الإقليمى للطاقة. وأشار الوزير إلى مساعى مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز فى شرق ‏المتوسط، وربطها بالبنية التحتية للغاز فى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية، خاصة مصنعى إسالة الغاز فى دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط.‏

وقال الوزير: «تبين أن مصر وقبرص تعتزمان تطوير التعاون بينهما، فى مجال استغلال موارد الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط، من خلال توقيع اتفاقية مشتركة خلال الفترة المقبلة، لإنشاء خط أنابيب ‏مباشر من حقل غاز أفروديت القبرصى إلى مصر».‏

وأشار «الملا» إلى أنه يجرى تعميق التعاون أيضًا مع اليونان فى مجالات صناعة البترول والغاز، ودراسة عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية فى ظل التعاون الثلاثى المتميز بين مصر وقبرص واليونان ‏فى شرق المتوسط، لافتًا إلى استمرار التعاون مع الأردن فى مجال الغاز الطبيعى، فى ضوء مذكرة التفاهم المبرمة وتوافر البنية الأساسية والإمكانيات المتاحة فى البلدين والمشروعات المطروحة لتحقيق ‏المنافع المشتركة.‏

وأردف الوزير: «يجرى تنفيذ ٧ مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية إلى ٤٠ مليون طن، وتحسين كفاءة الأداء، والتوسع فى شبكات خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والغاز، ‏والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من تسهيلات فى مجال صناعة الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط».‏

وأشار «الملا» إلى أن الوزارة تسعى لاستكمال الطفرة الإنتاجية فى مجال الغاز، بعد وضع ٤ مشروعات جديدة كبرى على خريطة إنتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة، وفى مقدمتها مشروع الإنتاج ‏المبكر من حقل ظهر، الذى يزداد إنتاجه تدريجيًا ليضيف إنتاجًا جديدًا خلال الشهر المقبل، مع اكتمال الخط الثانى من تسهيلات الإنتاج المبكر، إيذانًا بإتمام تلك المرحلة والمضى فى استكمال المراحل التالية ‏من الحقل للوصول لذروة الإنتاج فى أوائل العام المقبل.‏

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، التى ستبدأ إنتاجها من الغاز تباعًا خلال عامين.‏

