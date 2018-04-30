إيران: تصريحات نتنياهو عن البرنامج النووي مسرحية طفولية

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجی، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد الملف النووي الإيراني عبارة عن مسرحية طفولية مثيرة للسخرية شهدناها العام الماضي.



وقال عراقجي: "كيف لإيران أن تضع وثائق مهمة في مستودع مهمل، بطلان الادعاءات بامتلاك طهران السلاح النووي ثبت منذ عام 2015، وهو ما صادقت عليه الأمم المتحدة".



وأضاف المسئول الإيراني، أن مسرحية نتنياهو معدة مسبقا للتأثير على قرار ترامب، وأنه يسعى لإفساد الاتفاق النووي.



وشدد عراقجي على أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تثبت مدى غضب وقلق الولايات المتحدة وإسرائيل من الاتفاق النووي ومكاسب إيران منه.