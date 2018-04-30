القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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مصر
الإثنين 30/أبريل/2018 - 09:28 م

وزير الخارجية الأوكرانى: مليون سائح فى مصر قريبًا.. ‏و400 مليون دولار استثمارات «نفط جاز»‏

وزير الخارجية الأوكرانى:
dostor.org/2151203


قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك علاقات قوية تربط مصر وأوكرانيا فى شتى المجالات، لافتًا إلى وجود تنسيق مشترك بين البلدين فى العديد من الأمور.‏
وأكد شكرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس الإثنين، مع نظيره الأوكرانى، بافلو كليمكين، أن رصيد العلاقات بين البلدين يعزز استمرار التعاون بينهما، مشيدًا باستمرار تدفق السائحين ‏الأوكرانيين على المقاصد السياحية فى مصر، وأيضًا تخفيف التحذير من المقاصد المصرية.‏
وأعلن وزير الخارجية عن رغبته فى تلبية دعوة نظيره الأوكرانى لزيارة العاصمة الأوكرانية «كييف»، لدعم العلاقات الثنائية والتنسيق حول الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أنه تم بحث سبل تعزيز ‏التعاون المشترك بين البلدين والعمل خلال المرحلة القادمة على دفعها وتنسيق المواقف المشتركة.‏
وأضاف: «المباحثات تناولت أيضًا رؤية مصر وتقييمها لمستجدات الأوضاع فى سوريا وليبيا وكذا التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المصرية المتواصلة التى تستهدف تحقيق ‏المصالحة الفلسطينية».‏
من جهته، وصف وزير الخارجية الأوكرانى مصر بأنها دولة مهمة وذات ثقل كبير، مشيدًا بالجهود التى تبذلها لحل القضايا والأزمات التى تمر بها المنطقة، لافتًا إلى أن بلاده تدعم مصر ‏وستواصل ذلك لاسيما فى مجال مكافحة الإرهاب الذى بات تحديًا عالميًا، ولا يقتصر على دولة بعينها.‏
وأكد «كليمكين» وجود علاقات قوية بين مصر وأوكرانيا خاصة بعد تشغيل خط الطيران المباشر الأمر الذى سيكون له أثر إيجابى فى السياحة والعلاقات التجارية، مضيفًا: «يصل عدد السائحين ‏الأوكرانيين حاليًا إلى ٨٠٠ ألف سائح فى عام ٢٠١٧ متوقعًا أن يتجاوز العدد مليون سائح قريبًا».‏
وأضاف: «مصر وأوكرانيا لديهما آليات ثنائية عديدة تعمل على دفع علاقات التعاون فى إطار الإرادة والرغبة المشاركة لدفعها قدما لصالح البلدين»، مشددًا على ضرورة دفع التعاون على ‏الصعيد التجارى وخاصة فى قطاع الصناعات الثقيلة والحبوب.‏
وأشار الوزير الأوكرانى إلى أن استثمارات شركة «نفط جاز» الأوكرانية تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار، مضيفا: «لا بد من التوصل إلى مجالات جديدة للتعاون فى ضوء الإمكانيات الكبيرة التى ‏تتمتع بها مصر وأوكرانيا»، مستعرضًا فى الوقت نفسه التعاون بين الجانبين فى مجال الفضاء.‏
وأضاف: «عقدت اجتماعات إيجابية ومثمرة خلال زيارتى الحالية إلى القاهرة، والتقيتُ برئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، ووزيرة ‏السياحة، رانيا المشاط، فضلًا عن إجراء مباحثات مهمة مع وزير الخارجية، سامح شكرى، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال».‏
وتابع: «أتطلع لزيارة سامح شكرى إلى كييف فى وقت قريب، وأتمنى أن يرافقه وفد من رجال الأعمال المصريين»، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة خلال ‏الأشهر المقبلة.‏

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