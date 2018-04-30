وزير الخارجية الأوكرانى: مليون سائح فى مصر قريبًا.. و400 مليون دولار استثمارات «نفط جاز»
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك علاقات قوية تربط مصر وأوكرانيا فى شتى المجالات، لافتًا إلى وجود تنسيق مشترك بين البلدين فى العديد من الأمور.
وأكد شكرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس الإثنين، مع نظيره الأوكرانى، بافلو كليمكين، أن رصيد العلاقات بين البلدين يعزز استمرار التعاون بينهما، مشيدًا باستمرار تدفق السائحين الأوكرانيين على المقاصد السياحية فى مصر، وأيضًا تخفيف التحذير من المقاصد المصرية.
وأعلن وزير الخارجية عن رغبته فى تلبية دعوة نظيره الأوكرانى لزيارة العاصمة الأوكرانية «كييف»، لدعم العلاقات الثنائية والتنسيق حول الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والعمل خلال المرحلة القادمة على دفعها وتنسيق المواقف المشتركة.
وأضاف: «المباحثات تناولت أيضًا رؤية مصر وتقييمها لمستجدات الأوضاع فى سوريا وليبيا وكذا التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المصرية المتواصلة التى تستهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية».
من جهته، وصف وزير الخارجية الأوكرانى مصر بأنها دولة مهمة وذات ثقل كبير، مشيدًا بالجهود التى تبذلها لحل القضايا والأزمات التى تمر بها المنطقة، لافتًا إلى أن بلاده تدعم مصر وستواصل ذلك لاسيما فى مجال مكافحة الإرهاب الذى بات تحديًا عالميًا، ولا يقتصر على دولة بعينها.
وأكد «كليمكين» وجود علاقات قوية بين مصر وأوكرانيا خاصة بعد تشغيل خط الطيران المباشر الأمر الذى سيكون له أثر إيجابى فى السياحة والعلاقات التجارية، مضيفًا: «يصل عدد السائحين الأوكرانيين حاليًا إلى ٨٠٠ ألف سائح فى عام ٢٠١٧ متوقعًا أن يتجاوز العدد مليون سائح قريبًا».
وأضاف: «مصر وأوكرانيا لديهما آليات ثنائية عديدة تعمل على دفع علاقات التعاون فى إطار الإرادة والرغبة المشاركة لدفعها قدما لصالح البلدين»، مشددًا على ضرورة دفع التعاون على الصعيد التجارى وخاصة فى قطاع الصناعات الثقيلة والحبوب.
وأشار الوزير الأوكرانى إلى أن استثمارات شركة «نفط جاز» الأوكرانية تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار، مضيفا: «لا بد من التوصل إلى مجالات جديدة للتعاون فى ضوء الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها مصر وأوكرانيا»، مستعرضًا فى الوقت نفسه التعاون بين الجانبين فى مجال الفضاء.
وأضاف: «عقدت اجتماعات إيجابية ومثمرة خلال زيارتى الحالية إلى القاهرة، والتقيتُ برئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، ووزيرة السياحة، رانيا المشاط، فضلًا عن إجراء مباحثات مهمة مع وزير الخارجية، سامح شكرى، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال».
وتابع: «أتطلع لزيارة سامح شكرى إلى كييف فى وقت قريب، وأتمنى أن يرافقه وفد من رجال الأعمال المصريين»، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة خلال الأشهر المقبلة.