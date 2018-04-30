كوريا الشمالية تعلن تعديل توقيتها ليتزامن مع الجارة الجنوبية





أعلنت كوريا الشمالية أمس الإثنين، تعديل توقيتها المعمول به ليصبح مثل توقيت جارتها الجنوبية.‏

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أقرت تقديم توقيت بيونج يانج الزمنى القياسى الحالى بنصف ساعة، اعتمادًا على خط الطول الشرقى ١٣٥ ‏درجة بما يتوافق مع الجارة الجنوبية.‏

وقالت اللجنة: «سيطبق توقيت بيونج يانج المعدل ابتداءً من يوم ٥ مايو ٢٠١٨، وستضع السلطات المختصة التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار».‏

وأوضحت أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اقترح إعادة تعديل التوقيت الزمنى القياسى، قائلًا: «إنه ناقش مع الرئيس الكورى الجنوبى مسألة توحيد التوقيت بين الكوريتين أثناء زيارته ‏إلى الجنوب للقاء القمة الثالث، بين رئيسى الكوريتين».‏

وأضافت: «أن الزعيم شعر بأسى عميق عندما رأى ساعتين معلقتين بتوقيتين مختلفين لبيونج يانج وسول، فى موقع لقاء القمة بين الكوريتين، لذا بادر بتوحيد التوقيت الزمنى بين الكوريتين أولًا».‏

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الإثنين، أن الجيش سيقوم بإزالة مكبرات الصوت المستخدمة فى بث الحرب النفسية ضد كوريا الشمالية، على امتداد الخط العسكرى ‏الفاصل ابتداءً من الأول من مايو.‏

وقالت الوزارة فى بيان، إن هذه الإجراءات تأتى كجزء من مساعى الالتزام ببيان «بانمونجوم» الذى ينص على وقف جميع أعمال الاعتداء بالقرب من الخط العسكرى الفاصل بين الكوريتين ‏وإزالة المرافق المستخدمة لذلك مثل بث الدعاية المناوئة عبر مكبرات الصوت أو إرسال منشورات.‏

واعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن موقف واشنطن المتشدد بشأن نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية أدى إلى زيادة القلق بين الخبراء فى كوريا الجنوبية من أن محادثات الشهر ‏المقبل بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، قد لا تسير بسلاسة كما كان متوقعًا.‏

وقالت الصحيفة إن هناك مخاوف تجددت بشأن الصعوبات المحتملة فى المحادثات، بعد أن أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون رفض واشنطن تقديم أى حوافز لكوريا الشمالية قبل أن ‏تتخلى بيونج يانج عن أسلحتها النووية.‏

