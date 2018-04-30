كوريا الشمالية تعلن تعديل توقيتها ليتزامن مع الجارة الجنوبية
أعلنت كوريا الشمالية أمس الإثنين، تعديل توقيتها المعمول به ليصبح مثل توقيت جارتها الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أقرت تقديم توقيت بيونج يانج الزمنى القياسى الحالى بنصف ساعة، اعتمادًا على خط الطول الشرقى ١٣٥ درجة بما يتوافق مع الجارة الجنوبية.
وقالت اللجنة: «سيطبق توقيت بيونج يانج المعدل ابتداءً من يوم ٥ مايو ٢٠١٨، وستضع السلطات المختصة التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار».
وأوضحت أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اقترح إعادة تعديل التوقيت الزمنى القياسى، قائلًا: «إنه ناقش مع الرئيس الكورى الجنوبى مسألة توحيد التوقيت بين الكوريتين أثناء زيارته إلى الجنوب للقاء القمة الثالث، بين رئيسى الكوريتين».
وأضافت: «أن الزعيم شعر بأسى عميق عندما رأى ساعتين معلقتين بتوقيتين مختلفين لبيونج يانج وسول، فى موقع لقاء القمة بين الكوريتين، لذا بادر بتوحيد التوقيت الزمنى بين الكوريتين أولًا».
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الإثنين، أن الجيش سيقوم بإزالة مكبرات الصوت المستخدمة فى بث الحرب النفسية ضد كوريا الشمالية، على امتداد الخط العسكرى الفاصل ابتداءً من الأول من مايو.
وقالت الوزارة فى بيان، إن هذه الإجراءات تأتى كجزء من مساعى الالتزام ببيان «بانمونجوم» الذى ينص على وقف جميع أعمال الاعتداء بالقرب من الخط العسكرى الفاصل بين الكوريتين وإزالة المرافق المستخدمة لذلك مثل بث الدعاية المناوئة عبر مكبرات الصوت أو إرسال منشورات.
واعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن موقف واشنطن المتشدد بشأن نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية أدى إلى زيادة القلق بين الخبراء فى كوريا الجنوبية من أن محادثات الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، قد لا تسير بسلاسة كما كان متوقعًا.
وقالت الصحيفة إن هناك مخاوف تجددت بشأن الصعوبات المحتملة فى المحادثات، بعد أن أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون رفض واشنطن تقديم أى حوافز لكوريا الشمالية قبل أن تتخلى بيونج يانج عن أسلحتها النووية.