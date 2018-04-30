القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
عالم
الإثنين 30/أبريل/2018 - 09:25 م

كوريا الشمالية تعلن تعديل توقيتها ليتزامن مع الجارة الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية مع رئيس كوريا الجنوبية
نيفين أشرف
dostor.org/2151201



أعلنت كوريا الشمالية أمس الإثنين، تعديل توقيتها المعمول به ليصبح مثل توقيت جارتها الجنوبية.‏
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أقرت تقديم توقيت بيونج يانج الزمنى القياسى الحالى بنصف ساعة، اعتمادًا على خط الطول الشرقى ١٣٥ ‏درجة بما يتوافق مع الجارة الجنوبية.‏
وقالت اللجنة: «سيطبق توقيت بيونج يانج المعدل ابتداءً من يوم ٥ مايو ٢٠١٨، وستضع السلطات المختصة التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار».‏
وأوضحت أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اقترح إعادة تعديل التوقيت الزمنى القياسى، قائلًا: «إنه ناقش مع الرئيس الكورى الجنوبى مسألة توحيد التوقيت بين الكوريتين أثناء زيارته ‏إلى الجنوب للقاء القمة الثالث، بين رئيسى الكوريتين».‏
وأضافت: «أن الزعيم شعر بأسى عميق عندما رأى ساعتين معلقتين بتوقيتين مختلفين لبيونج يانج وسول، فى موقع لقاء القمة بين الكوريتين، لذا بادر بتوحيد التوقيت الزمنى بين الكوريتين أولًا».‏
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الإثنين، أن الجيش سيقوم بإزالة مكبرات الصوت المستخدمة فى بث الحرب النفسية ضد كوريا الشمالية، على امتداد الخط العسكرى ‏الفاصل ابتداءً من الأول من مايو.‏
وقالت الوزارة فى بيان، إن هذه الإجراءات تأتى كجزء من مساعى الالتزام ببيان «بانمونجوم» الذى ينص على وقف جميع أعمال الاعتداء بالقرب من الخط العسكرى الفاصل بين الكوريتين ‏وإزالة المرافق المستخدمة لذلك مثل بث الدعاية المناوئة عبر مكبرات الصوت أو إرسال منشورات.‏
واعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن موقف واشنطن المتشدد بشأن نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية أدى إلى زيادة القلق بين الخبراء فى كوريا الجنوبية من أن محادثات الشهر ‏المقبل بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، قد لا تسير بسلاسة كما كان متوقعًا.‏
وقالت الصحيفة إن هناك مخاوف تجددت بشأن الصعوبات المحتملة فى المحادثات، بعد أن أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون رفض واشنطن تقديم أى حوافز لكوريا الشمالية قبل أن ‏تتخلى بيونج يانج عن أسلحتها النووية.‏

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ حوالي 17 ساعة

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يوم

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

منذ يوم

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب

منذ يوم

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي

الآن

الكنيست يمنح نتنياهو حق إعلان الحرب دون الرجوع للحكومة

روشتة طبية من «الصحة» لمواجهة العاصفة الترابية

ممثلة أفلام إباحية تقاضي «ترامب» لإساءة سمعتها

أيام الكحرتة.. مشاهير هوليوود ينشرون صورهم القديمة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

بالفيديو.. «عاصفة الأسيوطي» تطيح بالأهلي من كأس مصر

بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب

أول تعليق من حسام البدري على الخروج من كأس مصر

ألبومات الصور

الأهلي والأسيوطي.. لقاء الخروج من الكأس (ألبوم صور)

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالسيد البدوي

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحور 26 يوليو وجامعة الدول (صور)

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

بالفيديو.. «عاصفة الأسيوطي» تطيح بالأهلي من كأس مصر

بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب

أول تعليق من حسام البدري على الخروج من كأس مصر

كشكول

عامر يجري زيارة تفقدية لدراسات بنات الأزهر بكفر الشيخ

شوقي يكشف سبب تأخر صدور قانون التعليم الجديد

شوقي: التعليم تبحث رفع رواتب المعلمين في أكثر من جهة

القاضي يكرم طلاب نوعية بنها المتميزين فنياً

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

الأمصار

إيران: ما شهدناه من نتنياهو مسرحية طفولية مثيرة للسخرية

بالفيديو.. أهداف مباراة الأهلي والأسيوطي في كأس مصر

عمر البشير يبحث توفير النقد الأجنبي وموقف السيولة

منظمات حقوقية تقدم التماسا لـ"العليا الإسرائيلية" بشأن استهداف متظاهري غزة

ترامب يبحث الملفين السوري والإيراني مع ماكرون هاتفيا

منوعات

حسن على.. أقدم صرّاف فى مصر: أنا أول واحد صنع فانوس من الرخام

نور إبراهيم.. ديليفري «الفساتين الماركة»:‏ اشترى بنص التمن

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads