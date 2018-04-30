سفير كوريا الجنوبية بموسكو يتوقع تغييرات جدية عقب قمة بيونج يانج - واشنطن

أكد السفير الكوري الجنوبي لدى روسيا وويون- كيون، الإثنين، أن بلاده تتوقع أن القمة الكورية الشمالية - الأمريكية المقرر عقدها نهاية مايو المقبل ستتبعها تغييرات جدية.



أوضح السفير، في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية - أن نتائج القمة بين الكوريتين هيأت فرصة جيدة لنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والازدهار للكوريتين الشمالية والجنوبية.



وأضاف أنه إذا تبعت القمة الكورية الجنوبية-الأمريكية، المقررة في منتصف مايو المقبل، قمة تاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فمن الممكن توقع تغييرات جدية.



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون قد صرح، خلال قمته التاريخية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، بأنه سيتخلى عن الأسلحة النووية إذا ما تعهدت الولايات المتحدة بعدم اجتياح بلاده، معربًا عن استعداده للحوار مع الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع كيم خلال الأسابيع المقبلة.