كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

انتشرت العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى حول كثرة البطيخ المسرطن بالأسواق، ما أثار حالة من الذعر والبلبلة بين المواطنين، حيث تعتبر من الثمار المفضلة عند الكثيرون خلال فصل الصيف.



وبدورها، توضح «الدستور» فى السطور التالية الفرق ما بين البطيخ المسرطن والصحى:



1- هيئة البطيخة من الخارج: يجب أن تختار الشكل الذي يبدو منتظم من الخارج، عندما تضعها بين يديك، حيث يكون خالي من الجروح أو الخدوش أو الكدمات، لأنه في حالة وجودها يعني أن ثمرة البطيخ تعرضت ربما لكثرة المياه أو الشمس بشكل مكثف مما قد يؤدي إلى فسادها، كما أن عدم انتظامها في الشكل يعني أن كل جزء منها حصل على كميات مختلفة من الشمس والتغذية مما يعني أنه لا يجب شراؤها.



2- حجم البطيخة: حاول أن تلاحظ أحجام البطيخ الموجودة، واختر الحجم متوسط بالنسبة للموجود فلا تكن كبيرة جدًا في الحجم أو صغيرة جدًا.



3- من حيث الوزن: يجب أن تكون ثمرة البطيخ ثقيلة نوعًا ما، حيث تكون مليئة بالعصارة وحاول أن تقارن بين وزن بطيختين والأثقل بينهما هي ما يجب أن تختار.



4- البطيخة من الأسفل: يجب أن يكون الجانب السفلي من ثمرة البطيخ باللون الأصفر الكريمي، حيث أنه المكان الذي ارتكزت عليه ثمرة البطيخ أثناء النمو، وكلما كان اللون أكثر قتامة كلما كان الوضع أفضل، وإذا وجدت اللون لهذه البقعة باللون الأبيض فهذا يعني أن هذه الثمرة تم قطفها قبل أوانها مما يعني أنه يجب ألا تختارها.



5- من حيث اللون والشكل: البطيخة العادية يجب أن تكون ذات لون أخضر بين القتامة واللون الفاتح وتكون لامعة فهذا يدل على نضوجها.