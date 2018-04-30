«الصادرات والواردات» تصدر ٩٤ ألف شهادة منشأ خلال الربع الأول من ٢٠١٨

أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إصدار الهيئة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨، ٩٤ ألفا و١٧٣ شهادة منشأ، طبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، اتفاق ثنائي، كوميسا،MERCSOUR، EUR١، FORM-A، وغيرها).



وأكد جابر، في تصريحات اليوم، أن الهيئة حققت ١٣٠٩ شهادات منشأ للبضائع الصادرة والواردة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، حيث قامت بالتحقق لـ٩٦٢ شهادة واردة و٣٤٧ شهادة صادرة عن نفس الفترة.



جدير بالذكر أن الهيئة أصدرت ٣٤٤٧٠ شهادة منشأ خلال شهر مارس ٢٠١٨، كما قامت بالتحقق لـ٣٠٥ شهادة واردة، و١٦٦ شهادة صادرة خلال شهر مارس الماضي.