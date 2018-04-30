القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:18 م

«الصادرات والواردات» تصدر ٩٤ ألف شهادة منشأ خلال الربع الأول من ٢٠١٨

«الصادرات والواردات»
أ ش أ
dostor.org/2151133

أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إصدار الهيئة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨، ٩٤ ألفا و١٧٣ شهادة منشأ، طبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، اتفاق ثنائي، كوميسا،MERCSOUR، EUR١، FORM-A، وغيرها).

وأكد جابر، في تصريحات اليوم، أن الهيئة حققت ١٣٠٩ شهادات منشأ للبضائع الصادرة والواردة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، حيث قامت بالتحقق لـ٩٦٢ شهادة واردة و٣٤٧ شهادة صادرة عن نفس الفترة.

جدير بالذكر أن الهيئة أصدرت ٣٤٤٧٠ شهادة منشأ خلال شهر مارس ٢٠١٨، كما قامت بالتحقق لـ٣٠٥ شهادة واردة، و١٦٦ شهادة صادرة خلال شهر مارس الماضي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات الأساسية ضد داعش في العراق

«السيسي» يصل إلى الإسكندرية لإطلاق مبادرة «العودة للجذور»

تأجيل إعادة محاكمة مرسي بـ«اقتحام الحدود الشرقية»

«الآثار»: استمرار العمل في المتحف المصري الكبير (صور)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. حريق في فندق بمكة وإخلاء 1000 معتمر

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

ألبومات الصور

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحور 26 يوليو وجامعة الدول (صور)

وقفة لأهالي طلاب المدارس التجريبية أمام الوزارة: لا للتعريب

وقفة تضامنية مع الطبيب محمد حسن أمام نقابة الأطباء

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. حريق في فندق بمكة وإخلاء 1000 معتمر

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

كشكول

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

البرلمان ينفى بحث إلغاء كليات التربية ..مقترح فردى

خبراء الإذاعة والتلفزيون يناقشون 5 مشروعات تخرج بإعلام عين شمس

وزير التعليم يعلن موعد تقدم الطلاب للمدارس اليابانية

جامعة المنوفية توافق على تدشين نصب تذكاري لشهدائها بالقوات المسلحة

الأمصار

استشهاد المواطن أشرف سامي الحرازين 32 عاما جراء حادث عرضي شرق غزة

الرئيس: على حماس أن تسلم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء

الزعنون بافتتاح الوطني: أقترح أن تكون إحدى المخرجات تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة برلمانا ورئيسا

عربي يواجه أول إدانة قضائية لنشر أنباء كاذبة في ماليزيا

إصابتان برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

منوعات

مدير استاد الإسكندرية: دوري مراكز الشباب فرصة لاكتشاف المواهب

«NVIDIA» تقدم تقنية غير مسبوقة لتعديل الصور

التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

ads
ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads