مؤمن خليل يغني «النجمة مالت ع القمر»

بدأت منذ قليل، فعاليات ندوة «سيناء تنتصر من جديد» بمركز الهناجر في دار الأوبرا، وبعد عزف السلام الجمهوري لفرقة عشاق النغم، بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، بدأ مؤمن خليل بأغنية «النجمة مالت ع القمر»، وبعدها سيتحدث مظهر شاهين وشيوخ القبائل وغيرهم.



يذكر أن الندوة تديرها الدكتورة ناهد عبد الحميد، يحضرها شيوخ قبائل سيناء إلى جانب الكثير من الشخصيات العامة منها: الدكتور حسن راتب رجل الأعمال المعروف ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة قناة المحور، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، مظهر شاهين الداعية المعروف بخطيب التحرير والإعلامي، ورئيس مجلس القبائل العربية في سيناء، الدكتور رشدي شحاتة رئيس قسم الشريعه الإسلامية، والدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان.