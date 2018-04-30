محافظ الفيوم: لم يعد للجماعة الإرهابية أى وجود عندنا

قال الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، إن نزول أهالى المحافظة بكثافة كبيرة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، كان أكبر دليل على أن الفيوم تخلصت نهائيًا من الإخوان. وأضاف «سامى»، فى حواره لـ«الدستور»، أن المحافظة تنتظر عهدًا جديدًا من المشروعات العملاقة، على رأسها مشروع إنشاء أكبر تجمع صناعى فى الشرق الأوسط على أرض الفيوم، بعد موافقة القيادة السياسية وصدور قرار جمهورى بتخصيص ٧ آلاف فدان لإقامة مدينة صناعية متكاملة، تجاورها مدينة سكنية عمالية على مساحة ٥ آلاف فدان.. وإلى الحوار:



■ ما تفسيرك للإقبال الكبير الذى شهدته الفيوم فى الانتخابات الرئاسية؟

- أراد أهالى الفيوم أن يثبتوا كذب الشائعات التى روجتها الجماعة الإرهابية على مدار السنوات الماضية، ويؤكدوا للجميع أن جماعة الإخوان لم يعد لها أى وجود فى الفيوم.

فالمحافظة تعرضت لظلم كبير بعد ترويج شائعات تصنفها على أنها محافظة إخوانية، وزاد الإخوان من شائعاتهم ليؤكدوا أنهم يسيطرون على مراكز بأكملها، حتى ثبت كذب وزيف تلك الادعاءات الباطلة، وخرج الأهالى بكثافة إلى لجان الاقتراع للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، والمشاركة فى رسم مستقبل وطنهم، واختيار رئيسهم، ليؤكدوا للجميع أن الفيوم «وطنية مش إخوانية».

وحققت مراكز يوسف الصديق، وأبشواى، وسنورس، النسب الأعلى فى المشاركة، على الرغم من أنها كانت على رأس المراكز التى يدعى الإخوان سيطرتهم عليها، فالواقع هو أن انتماء بعض قيادات جماعة الإخوان للفيوم لا يعنى أن أهالى المحافظة إخوان بالتبعية.

■ كيف عاد الأمن إلى الفيوم بعد أن شهدت عمليات إرهابية كثيرة؟

- نجحت أجهزة الأمن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة الدينية والتنفيذية، فى وضع خطة شاملة استهدفت تطهير ربوع المحافظة من العناصر الإرهابية والداعين للعنف، عبر توجيه ضربات أمنية استباقية ناجحة.

■ هل هناك تطورات فيما يخص ملف التنمية بالمحافظة؟

- هناك مخطط شامل لتنمية الفيوم، وتنتظر المحافظة عهدًا جديدًا من المشروعات العملاقة، على رأسها مشروع إنشاء أكبر تجمع صناعى فى الشرق الأوسط على أرض الفيوم، بعد موافقة القيادة السياسية وصدور قرار جمهورى بتخصيص ٧ آلاف فدان لإقامة مدينة صناعية متكاملة، تجاورها مدينة سكنية عمالية على مساحة ٥ آلاف فدان.

■ ما مستجدات ملف القطاعات الخدمية؟

- هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقطاعات الخدمية، خاصة قطاعات الطرق والصحة والصرف الصحى.

وكان لمحافظة الفيوم نصيب كبير من هذا الاهتمام، ففى قطاع الصحة تم افتتاح مستشفى الشواشنة المركزى، ووضع حجر الأساس لمستشفى الفيوم العام الجديد، الذى يقام بمدينة «دموا» بتكلفة تتخطى ٤٢٠ مليون جنيه، ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية، فضلًا عن تطوير وإحلال وتجديد الأقسام الداخلية بالمستشفى العام.

كما تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بإقامة مستشفى عسكرى تابع للقوات المسلحة بالفيوم.

وفى قطاع الطرق، تم الانتهاء من تجديد أغلب الطرق الداخلية والرابطة بين مدينة الفيوم ومراكزها المختلفة، والتى ظلت مهملة على مدى سنوات طويلة.

■ عانت الفيوم كثيرًا من مشكلات الصرف الصحى ونقص مياه الشرب.. ما التدابير التى تم اتخاذها؟

- أصبحت تلك المشكلات على وشك الانتهاء، بعد أن وافق الرئيس السيسى على الحصول على قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بقيمة تتخطى ٤٥٠ مليون يورو، تخصص بالكامل لمشروعات الصرف الصحى وإقامة محطات جديدة وإعادة تأهيل الشبكات القديمة.

وبالفعل وصلت الدفعة الأولى من قيمة القرض، وبدأنا التنفيذ وخلال أشهر قليلة ستنتهى مشكلات الصرف الصحى بالفيوم إلى الأبد.

أما بخصوص مياه الشرب، فقد تم وضع حلول عاجلة ونهائية لتلك المشكلة، من خلال إقامة خزان كبير بقرية «بيهمو» التابعة لمركز سنورس، نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك فضلًا عن تبديل مواسير الخطوط الرئيسية بأخرى قطرها أكبر، وهو ما أنهى مشكلات مياه الشرب بسنورس فعليا.