الأردن ينفي إطلاق الصواريخ على سوريا من أراضيه

نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الاثنين، أن تكون الصواريخ التي ضربت مواقع في سوريا، أمس الأحد، قد انطلقت من أراضيه.



وكانت صحيفة "تشرين"، الموالية للنظام السوري، ذكرت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن الصواريخ المُطلقة على سوريا مصدرها القواعد الأمريكية والبريطانية شمالي الأردن، مضيفًة أنه جرى إطلاق 9 صواريخ باليستية من تلك القواعد.





وقال المومني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه "لا صحّة على الإطلاق للأخبار التي يتمّ تداولها، ووردت في بعض وسائل الإعلام، حول قصف مناطق سوريّة من أراضي المملكة".



وأكد المومني، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن الأردن ثابت على موقفه الراسخ بدعم جهود الحل السياسي كسبيل وحيد لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويجلب الأمن والاستقرار لشعبها الشقيق، منوهًا بجهود الأردن الحثيثة مع الأطراف الدولية الفاعلة تجاه حل سياسي للأزمة.



وتابع المومني: "إن هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تسعى إلى تشويه مواقف الأردن مصدرها من يسعون لتعميق الأزمة السورية وإبقاء دوامة العنف والفوضى التي يعانيها الشعب السوري الشقيق".



وكانت الضربات الصاروخية التي استهدفت مخازن أسلحة وقواعد عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في ريفي حماة وحلب من الشدة، لدرجة أنها أحدثت زلزالًا في المنطقة المستهدفة.



