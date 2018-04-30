مدير استاد الإسكندرية: دوري مراكز الشباب فرصة لاكتشاف المواهب

قال الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، إن دوري مراكز الشباب، فرصة لاكتشاف المواهب وخلق حالة من التنافس الرياضي بين المشاركين.



وأشاد سعد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بدوري مراكز الشباب في نسخته الثالثة وهو ما يعكس إيجابية فكرة إقامته حيث يعد حدثًا رياضيًا يساهم في اكتشاف العديد من المواهب.



وأكد مدير استاد الإسكندرية، على هامش مباراة زهراء الأقصر وميدان سيناء التي أقيمت، اليوم، بنصف نهائي مراكز الشباب بالإسكندرية والتي انتهت بفوز الزهراء بضربات الجزاء 5-4 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 1-1 ليتأهل الزهراء إلى نهائي البطولة، أن هناك مجموعة من اللاعبين أصبحوا حاليًا من أصحاب الأسماء المعروفة بمسابقة الدوري الممتاز سبق لهم المشاركة في دوري مراكز الشباب وهم نتاج لتلك البطولة التي أثبتت نجاحها.



ووجه سعد الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على موافقته على إقامة مباريات الدور قبل النهائي في الإسكندرية على أن يقام النهائي في بورسعيد.