القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
منوعات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:02 م

مدير استاد الإسكندرية: دوري مراكز الشباب فرصة لاكتشاف المواهب

الدكتور شريف سعد
الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2151105

قال الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، إن دوري مراكز الشباب، فرصة لاكتشاف المواهب وخلق حالة من التنافس الرياضي بين المشاركين.

وأشاد سعد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بدوري مراكز الشباب في نسخته الثالثة وهو ما يعكس إيجابية فكرة إقامته حيث يعد حدثًا رياضيًا يساهم في اكتشاف العديد من المواهب.

وأكد مدير استاد الإسكندرية، على هامش مباراة زهراء الأقصر وميدان سيناء التي أقيمت، اليوم، بنصف نهائي مراكز الشباب بالإسكندرية والتي انتهت بفوز الزهراء بضربات الجزاء 5-4 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 1-1 ليتأهل الزهراء إلى نهائي البطولة، أن هناك مجموعة من اللاعبين أصبحوا حاليًا من أصحاب الأسماء المعروفة بمسابقة الدوري الممتاز سبق لهم المشاركة في دوري مراكز الشباب وهم نتاج لتلك البطولة التي أثبتت نجاحها.

ووجه سعد الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على موافقته على إقامة مباريات الدور قبل النهائي في الإسكندرية على أن يقام النهائي في بورسعيد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ أقل من شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ 3 شهر

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات الأساسية ضد داعش في العراق

«السيسي» يصل إلى الإسكندرية لإطلاق مبادرة «العودة للجذور»

تأجيل إعادة محاكمة مرسي بـ«اقتحام الحدود الشرقية»

«الآثار»: استمرار العمل في المتحف المصري الكبير (صور)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. حريق في فندق بمكة وإخلاء 1000 معتمر

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

ألبومات الصور

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحور 26 يوليو وجامعة الدول (صور)

وقفة لأهالي طلاب المدارس التجريبية أمام الوزارة: لا للتعريب

وقفة تضامنية مع الطبيب محمد حسن أمام نقابة الأطباء

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. حريق في فندق بمكة وإخلاء 1000 معتمر

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

كشكول

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

البرلمان ينفى بحث إلغاء كليات التربية ..مقترح فردى

خبراء الإذاعة والتلفزيون يناقشون 5 مشروعات تخرج بإعلام عين شمس

وزير التعليم يعلن موعد تقدم الطلاب للمدارس اليابانية

جامعة المنوفية توافق على تدشين نصب تذكاري لشهدائها بالقوات المسلحة

الأمصار

استشهاد المواطن أشرف سامي الحرازين 32 عاما جراء حادث عرضي شرق غزة

الرئيس: على حماس أن تسلم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء

الزعنون بافتتاح الوطني: أقترح أن تكون إحدى المخرجات تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة برلمانا ورئيسا

عربي يواجه أول إدانة قضائية لنشر أنباء كاذبة في ماليزيا

إصابتان برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

منوعات

مدير استاد الإسكندرية: دوري مراكز الشباب فرصة لاكتشاف المواهب

«NVIDIA» تقدم تقنية غير مسبوقة لتعديل الصور

التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

ads
ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads