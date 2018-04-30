ري شرق الدلتا يستعد لموسم أقصى الاحتياجات

واصلت الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا الاستعداد لموسم الزراعات الصيفية وأقصى الاحتياجات خلال الفترة الحالية.



وأكدت المهندسة أمل الشخب، مدير عام المعدات الميكانيكية وتشغيل المصانع بإقليم صرف شرق الدلتا، الإثنين، متابعة أعمال تطهير مصرف صافور، التابع للإدارة العامة لصرف جنوب الدقهلية والمنفذ تشغيلًا ذاتيًا، لمواجهة أية أزمات تتعلق بتوفير مياه الرى اللازمة للزراعات المختلفة وحل مشاكل عدم وصول المياه للنهايات.