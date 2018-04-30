القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الثقافة
الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:57 م

«سيناء تنتصر من جديد» تبدأ بعزف السلام الجمهوري

«سيناء تنتصر من جديد»
ايهاب مصطفى- حاتم السروي
dostor.org/2151102

بدأت منذ قليل، فعاليات ندوة «سيناء تنتصر من جديد» بمركز الهناجر في دار الأوبرا، من خلال عزف السلام الجمهوري لفرقة عشاق النغم، بقيادة المايسترو محمد عبدالستار.

يذكر أن الندوة تديرها الدكتورة ناهد عبدالحميد، ويحضرها شيوخ قبائل سيناء إلى جانب الكثير من الشخصيات العامة منها، الدكتور حسن راتب رجل الأعمال المعروف ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة قناة المحور، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، مظهر شاهين، الداعية المعروف بخطيب التحرير والإعلامي ورئيس مجلس القبائل العربية في سيناء، والدكتور رشدي شحاتة، رئيس قسم الشريعة الإسلامية، والدكتور رشاد عبداللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان.

«سيناء تنتصر من جديد» تبدأ بعزف السلام الجمهوري
«سيناء تنتصر من جديد» تبدأ بعزف السلام الجمهوري
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