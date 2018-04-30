غلق طريق «الشيخ فضل- رأس غارب» لسوء الأحوال الجوية

قررت مديرية أمن المنيا، غلق طريق الشيخ فضل رأس غارب، من مدخل المنيا طريق الجيش المتجه إلى البحر الأحمر، لسوء الأحوال الجوية، وحرصا على أرواح وسلامة المواطنين.



وناشدت مديرية أمن المنيا، في بيان اليوم، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور على الطرق والمحاور الرئيسية، محذرة من السرعات الجنونية التي قد تتسبب في الحوادث.



وكان محافظ المنيا، عصام الدين البديوي، أعلن حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، وأمر بتطهير مخرجات السيول والمصارف الطبيعية، وأمر بتشكيل مجموعة لإدارة الأزمة، تضم الجهات المعنية، وتابع الاستعدادات من خلال غرفة العمليات الرئيسية.