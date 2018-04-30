الانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وتطوير صرف شبراخيت

انتهت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، برئاسة إبراهيم سلمان، من تنفيذ أعمال تجديد وتطوير شبكة الصرف المغطى بمنطقة لقانة فى شبراخيت بالبحيرة، التى تستهدف تخفيف ملوحة التربة الطبيعية، وخفض منسوب المياه والمواد الكيميائية وبقايا الأسمدة والمبيدات الضارة.



تابعت المهندسة ولاء إسماعيل، مدير الأعمال بهندسة الرى بشبراخيت، مجمعات الصرف المغطّى للمنطقة، التى تتم على مساحة 3000 فدان في إطار تنفيذ خطة العام المالي الجديد.