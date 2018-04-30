أسعار خاصة للمحامين فى النادي النهري بالمعادي خلال رمضان

أعلن النادي النهري للمحامين بالمعادي، عن طرح قائمة خاصة لوجبات الإفطار خلال شهر رمضان المقبل، بأسعار مدعمة ومناسبة لكافة الفئات من المحامين وأسرهم، فى إطار تطوير الخدمات وتقديم أفضل الرعاية.



وقال عامر عبد التواب، مدير النادي، إن النادي يقدم خلال الشهر الكريم، بعد دراسة وافية، مجموعة من الوجبات المدعمة بأسعار تتراوح ما بين 45 و60 و65 جنيهًا، ومنها وجبة خاصة للأطفال بتكلفة 35 جنيهًا مشتملة على العديد من أنواع الأطعمة، مع إتاحة إمكانية الحجز والاستعلام بمقر النادي، تحت رعاية النقيب، سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.