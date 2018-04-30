2000 يساري يتظاهرون في برلين بمناسبة عيد العمال

نظمت جماعات يسارية، مساء اليوم الاثنين، عشية عيد العمال، مظاهرة كبيرة في العاصمة الألمانية برلين احتجاجًا على ارتفاع أسعار الإيجارات وطرد المستأجرين.



ورافقت الشرطة المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 2000 شخص، ردد بعضهم عبر مكبرات الصوت عبارات احتجاجية ضد الدولة والرأسمالية.



وظهرت خلال المظاهرة أعلام لمنظمات تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور، وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن هذه المنظمات غير محظورة.



وحدثت بعض الاستفزازات إذ ظهرت رموز مناوئة للأكراد على هامش المظاهرة، التي حملت اسم "مظاهرة مناوئة للرأسمالية.. مقاومة وتضامن في الحياة اليومية"، ليسود جو عدواني في جزء من المظاهرة المشابهة التي جرى تنظيمها في العام الماضي، غير أن الشرطة تمكنت آنذاك من منع أحداث الشغب على نطاق واسع.



ونشرت الشرطة في العاصمة الألمانية نحو 1700 من أفرادها لضمان مسار سلمي لاحتفالات مايو السنوية، ويعتزم ألالاف الاحتفال بعيد العمال في الهواء الطلق في ظل طقس مشمس.

