القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:49 م

«سو تشي»: ميانمار مستعدة لإعادة مسلمي الروهينجا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2151093

أبلغت زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، اليوم الاثنين، وفدًا من مجلس الأمن الدولي، أن بلادها مستعدة بأسرع ما يمكن لإعادة مسلمي أقلية الروهينجا، الذين فر منهم نحو 700 ألف، منذ أغسطس الماضي، إلى دولة بنجلاديش المجاورة.

وقال مكتب زعيمة ميانمار، على "فيسبوك"، إن الوفد الأممي، الذي ضم دبلوماسيين من 15 دولة عضو في مجلس الأمن، التقى بسان سو تشي، والقائد العام للجيش مين أون هلاينج، ووزراء آخرين في العاصمة نابيتاو.

وأفادت تقارير بوقوع انتهاكات من بينها القتل والاغتصاب وإشعال الحرائق عمدًا من قِبل قوات الأمن، أثناء الحملة القمعية التي بدأت في أعقاب هجمات من متشددي الروهينجا في أغسطس 2017، والتي قال خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة إنها ترقى إلى "التطهير العرقي" من جانب ميانمار.

وذكر بيان مكتب زعيمة ميانمار أن الوفد الأممي ناقش قضايا تهم سكان أقلية الروهينجا، مثل حق الحصول على الجنسية وإغلاق معسكرات النازحين داخليا، فضلًا عن سيادة القانون وتهديد "الإرهاب" الذي يمثله متشددو الروهينجا والأسباب الكامنة وراء أعمال العنف في ولاية راخين.

وأضاف البيان "نريد تقديم المساعدة وبناء الثقة بين جميع المجتمعات المتضررة".

وتُحرم ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، مسلمي الروهينجا من الحصول على الجنسية وعلى التعليم والرعاية الصحية، وتسميهم بـ"البنغاليين"، في إشارة إلى أنهم متطفلون من بنجلاديش.

وفي اجتماع منفصل، أبلغ القائد العام لجيش ميانمار مين أون هلاينج الوفد الأممي "ليس هناك أي حالات اغتصاب في تاريخ جيش ميانمار"، حسبما ورد في منشور على صفحة القائد العام للجيش بـ"فيسبوك".

ومن المقرر أن يزور الوفد مراكز إعادة الروهينجا إلى الوطن، في ولاية راخين الواقعة غربي البلاد، غدًا الثلاثاء.

وكان الفريق الذي يضم 24 عضوًا، بقيادة الدبلوماسي البيروفي، جوستافو أدولوف ميزا كوادرا فيلاسكيز، زار مخيمات اللاجئين ببنجلاديش في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال عضو في الوفد الذي زار مخيمات اللاجئين ببنجلادش، اليوم الاثنين، إن المجلس سيساعد في الإسراع في تطبيق اتفاق وقعت عليه بنجلاديش وميانمار في نوفمبر الماضي، من أجل إعادة اللاجئين بشكل آمن وطوعي.

من جانبه قال منصور عياد العتيبي، مبعوث الكويت لدى الأمم المتحدة، للصحفيين، إن" الرسالة التي ينقلها الوفد إلى ميانمار وإلى اللاجئين أنفسهم وإلى بقية العالم، هي أننا مصممون على إيجاد حل لهذه الأزمة".

وأضاف العتيبي: "لا يمكن أن نظل صامتين حيال ذلك وعندما نعود إلى نيويورك سننظر في الأمر وسنحاول استكشافه من أجل التسريع في تطبيق الاتفاق.. من أجل عودة اللاجئين بأمان وحرية وطواعية، وبصورة كريمة".

يُشار إلى أن المئات من الروهينجا احتشدوا للقاء الوفد في كوكس بازار الواقعة جنوب شرق بنجلاديش، وسلموهم قائمة تشمل 13 مطلبًا، ومن بينها الحماية من جانب الأمم المتحدة، والإعادة إلى الوطن تحت إشراف الأمم المتحدة، والحصول على الجنسية.

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