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الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:46 م

السودان ينفي وجود اتفاق عسكري مع إثيوبيا لحماية سد النهضة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمد عمر
dostor.org/2151089

نفى مصدر سوداني، اليوم الاثنين، توقيع السودان وإثيوبيا على اتفاق يقضي بنشر قوات مشتركة لحماية الحدود بين البلدين وسد النهضة.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى توقيع اتفاق بين السودان وإثيوبيا لنشر قوات مشتركة لحماية سد النهضة.

وقال المصدر ذاته، إن تلك الأخبار عارية عن الصحة ولم يصرح بها أي مسؤول أو وكالة رسمية، وذلك حسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبشأن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مؤخرًا إلى الخرطوم، أكد أنه تأتي في إطار تبادل الزيارات والتشاور بين البلدين لتنفيذ الإتفاقات المشتركة والموقعة خلال الفترات السابقة.

وأضاف المصدر: "ليس من المقبول الحديث عن تأمين منشآت في الداخل الإثيوبي وبشكل خاص سد النهضة، الذي تمثل إيجابياته بالنسبة للسودان النسبة الأكبر، فالتعاون بين الجانبين لحماية الحدود أمر لا يمثل أي انتقاص من سيادة البلدين".

وأشار المصدر السوداني، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن مثل تلك الأخبار تهدف إلى إحداث بلبلة وتشويش في العلاقات بين دول الجوار وبشكل خاص ما يتعلق بمياة النيل.


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