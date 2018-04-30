أمطار خفيفة على الوادي الجديد.. وإغلاق 5 طرق

شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة لمدة 8 دقائق متواصلة مصحوبة برياح محملة بالرمال والأتربة تسببت في قلة الرؤية الأفقية والرأسية.

واستمر غلق 5 طرق سريعة بالمحافظة بتعليمات من الإدارة العامة للمرور حفاظا على أرواح مستخدمي الطرق، وهي الخارجة– الداخلة، الخارجة– أسيوط، الداخلة– شرق العوينات، والخارجة– باريس، الداخلة– الفرافرة.



وكانت قد اجتاحت عواصف ترابية، اليوم الإثنين، مراكز محافظة الوادي الجديد، تسببت في قلة الرؤية الأفقية والرأسية على الطرق الداخلية والسريعة وتسببت في قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمركز باريس.