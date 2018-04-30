القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:48 م

السيسي لقبرص: شكرًا لإعادة آثارنا المهربة

عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي ونيكوس اناستاسيادس
dostor.org/2151085

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لنظيره القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، لمساهمة بلاده في إعادة عدة قطع أثرية فرعونية إلى مصر، تم تهريبها بطرق غير شرعية.

وأضاف السيسي، في كلمته مساء اليوم الإثنين، خلال الاحتفال بإطلاق مبادرة العودة للجذور، بمشاركة نظيريه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس والقبرصي نيكوس اناستاسيادس بمدينة الإسكندرية أن الهجرات اليونانية والقبرصية أثرت في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان نموذج يحتذي به في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد أنه لا يحب قول كلمة الجاليات، مضيفًا: "إننا في مصر حريصون أن نكون مواطنين، وكل شخص له حق المواطنة".

ووجه الرئيس السيسي التحية لكافة الحاضرين على وجودهم في مصر ومشاركتهم في هذه الاحتفالية، وقال إن اليونانيين والقبارصة شاركوا المصريين في إحداث نهضة تجارية وفنية وثقافية في البلاد".

وتهدف هذه المبادرة إلى توثيق العلاقات بين مصر واليونان وقبرص وإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر سابقا، وذلك كرسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا.

كما تهدف المبادرة إلى تنظيم زيارات لليونانيين والقبارصة الى المناطق التى عاشوا فيها، وربط الأجيال الجديدة من اليونان وقبرص، الذين عاش أجدادهم في مصر، بالحضارة المصرية.

وأطلق الرئيس السيسي مبادرة العودة للجذور خلال زيارته إلى قبرص نوفمبر 2017، وتهدف إلى إقامة فعاليات على مدار أسبوع تتضمن احتفالية للجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر.

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