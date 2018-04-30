نتنياهو: لدينا نسخ من أرشيف إيران النووي السرّي

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، مساء اليوم الاثنين، ما وصفه بالكشف عن خداع طهران للعالم بشأن وقف مشروعها النووي.

وقال نتنياهو في العرض المشفوع بعرض بصري، إنَّ إيران كذبت بشأن برنامجها النووي، وأخفت أرشيفها النووي في طهران.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنَّه خلال الأسابيع الماضية تم كشف 5500 وثيقة وأقراص مدمجة تؤكد استمرار إيران ببرنامجها النووي.



وأكد نتياهو أنَّه لديه أدلة على وجود برنامج إيراني سري للأسلحة النووية، يتضمن تصميم وإنتاج الأسلحة النووية، برنامج لتصميم وإنتاج وتجربة الرؤوس النووية.

وأشار إلى أن المستودع الذي يضم أرشيف إيران النووي موجود في خزائن ضخمة، وأنَّ إسرائيل لديها نسخ طبق الأصل منه.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنَّ إيران سمحت لنفسها بمواصلة مشروعها الهادف إلى استئناف برنامجها النووي، وواصلت توسيع خبرتها الفنية النووية، مشددًا على أنَّها لم تكشف عن كل ما لديها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

