خوفًا من مشجعي روما.. مشجعو ليفربول يبيعون تذاكرهم

لجأ مشجعو فريق ليفربول الإنجليزي إلى بيع تذاكر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أصدر مشجعي فريق روما الإيطالي تهديدات بالاعتداء عليهم.



وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الاثنين، أن بعض مشجعي فريق الريدز الذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، قرروا بيع تذاكر مباراة روما وليفربول التي ستبدأ في إيطاليا، خوفًا من السفر إلى روما لأنهم لا يريدون أن يقعوا في مصادمات عنيفة محتملة بالعاصمة الإيطالية مع مشجعي فريق الذئاب.



وأشارت الصحيفة إلى أن ألتراس مشجعي روما هددوا مشجعي فريق ليفربول قائلين لهم "سنقطعكم إربًا"، وذلك في وقت سابق من الأسبوع الجارى.



وتعهد مثيرو الشغب المؤيدون لروما بمهاجمة مشجعي ليفربول بالسكاكين في روما، كما فعلوا في الماضي، حيث تم طعن ستة من مشجعي فريق ريدز من قبل التراس فريق روما قبل مباراة كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2001 وكذلك في عام 1984، بعد خسارته كأس الاتحاد الأوروبي على أرضه أمام ليفربول.



وخسر فريق روما 5 -2 أمام ليفربول، الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، ويستعد لتعويض خسارته في المبارة، المقررة الأربعاء القادم.

