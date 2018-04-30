القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:31 م

إدارة الطاقة: إنتاج الخام الأمريكي يقفز لمستوى قياسي في فبراير

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2151080

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم، إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام ارتفع 260 ألف برميل يوميا إلى 10.26 مليون برميل يوميا في فبراير، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.

وزاد الإنتاج في تكساس 106 آلاف برميل يوميا ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى قياسي مرتفع أيضا استنادا إلى البيانات التي تعود لعام 2005، وحوض برميان، الذي يمتد عبر غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، هو أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة.

وعدلت إدارة معلومات الطاقة أيضا إنتاج البلاد من النفط في يناير بالرفع 40 ألف برميل يوميا إلى نحو 10.004 مليون برميل يوميا.

وذكر تقرير الإدارة أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الثماني والأربعين المتجاورة ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 87.6 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 87.3 مليار قدم مكعبة يوميا المسجل في ديسمبر.

وزاد الإنتاج في تكساس، أكبر منتج للغاز في البلاد، 1.5 بالمئة في فبراير ليصل إلى 22.4 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.

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