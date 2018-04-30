إنهاء أزمة المحامين بزيادة رسوم الميكروفيلم فى شبرا والخانكة

أنهت نقابة المحامين فى جنوب القليوبية، برئاسة النقيب مجدي حافظ، بالتواصل مع المستشار توفيق محمد توفيق، رئيس محكمة شبرا الخيمة والخانكة، أزمة المحامين من زيادة رسوم الميكروفيلم، وتدني مستوى الخدمة خلال ممارسة العمل على مدار اليوم.



وقال إمام الصديق، أمين عام الفرعية، إنه تم الاتفاق مع رئيس المحكمة بالتنسيق مع الموظف المسئول، على اقتصار المحامين عند رفع الدعوى على الصحيفة وحافظة المستندات المقدمة من المدعي، بجانب الحصول على صور إعادة الإعلانات والأحكام وتجديد الشطب وصور البطاقة الضريبية والرقم القومي مجانًا، مع تحديد نسبة الرسوم وفقًا لعدد الأوراق، وتوفير كافة الأدوات اللازمة لتحسين الخدمة بشكل افضل.



ووجه مجلس نقابة جنوب القليوبية، خالص الشكر والتقدير لرئيس المحكمة على تعاونه وسعيه الدائم لحل الأزمات، وبحث شكاوى المحامين، حرصًا على إنجاز العمل وتحقيق العدالة.