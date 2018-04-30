القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
سياسي
الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:29 م

إنهاء أزمة المحامين بزيادة رسوم الميكروفيلم فى شبرا والخانكة

إنهاء أزمة المحامين
الحسين عبيد
dostor.org/2151077

أنهت نقابة المحامين فى جنوب القليوبية، برئاسة النقيب مجدي حافظ، بالتواصل مع المستشار توفيق محمد توفيق، رئيس محكمة شبرا الخيمة والخانكة، أزمة المحامين من زيادة رسوم الميكروفيلم، وتدني مستوى الخدمة خلال ممارسة العمل على مدار اليوم.

وقال إمام الصديق، أمين عام الفرعية، إنه تم الاتفاق مع رئيس المحكمة بالتنسيق مع الموظف المسئول، على اقتصار المحامين عند رفع الدعوى على الصحيفة وحافظة المستندات المقدمة من المدعي، بجانب الحصول على صور إعادة الإعلانات والأحكام وتجديد الشطب وصور البطاقة الضريبية والرقم القومي مجانًا، مع تحديد نسبة الرسوم وفقًا لعدد الأوراق، وتوفير كافة الأدوات اللازمة لتحسين الخدمة بشكل افضل.

ووجه مجلس نقابة جنوب القليوبية، خالص الشكر والتقدير لرئيس المحكمة على تعاونه وسعيه الدائم لحل الأزمات، وبحث شكاوى المحامين، حرصًا على إنجاز العمل وتحقيق العدالة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهرين

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهرين

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهرين

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ شهرين

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات الأساسية ضد داعش في العراق

«السيسي» يصل إلى الإسكندرية لإطلاق مبادرة «العودة للجذور»

تأجيل إعادة محاكمة مرسي بـ«اقتحام الحدود الشرقية»

«الآثار»: استمرار العمل في المتحف المصري الكبير (صور)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. حريق في فندق بمكة وإخلاء 1000 معتمر

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

ألبومات الصور

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحور 26 يوليو وجامعة الدول (صور)

وقفة لأهالي طلاب المدارس التجريبية أمام الوزارة: لا للتعريب

وقفة تضامنية مع الطبيب محمد حسن أمام نقابة الأطباء

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. حريق في فندق بمكة وإخلاء 1000 معتمر

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

كشكول

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

البرلمان ينفى بحث إلغاء كليات التربية ..مقترح فردى

خبراء الإذاعة والتلفزيون يناقشون 5 مشروعات تخرج بإعلام عين شمس

وزير التعليم يعلن موعد تقدم الطلاب للمدارس اليابانية

جامعة المنوفية توافق على تدشين نصب تذكاري لشهدائها بالقوات المسلحة

الأمصار

استشهاد المواطن أشرف سامي الحرازين 32 عاما جراء حادث عرضي شرق غزة

الرئيس: على حماس أن تسلم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء

الزعنون بافتتاح الوطني: أقترح أن تكون إحدى المخرجات تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة برلمانا ورئيسا

عربي يواجه أول إدانة قضائية لنشر أنباء كاذبة في ماليزيا

إصابتان برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

منوعات

مدير استاد الإسكندرية: دوري مراكز الشباب فرصة لاكتشاف المواهب

«NVIDIA» تقدم تقنية غير مسبوقة لتعديل الصور

التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

ads
ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads